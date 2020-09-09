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Ekonomi Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?
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9 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor?

Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar ve euronun 9 Eylül rakamları belli oldu. Yeni güne dolar 7,48 bandının üzerinde işlem görerek başlarken, euro ise 8,81 seviyesinin üzerinde geziniyor. İşte doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan satıldığını merak edenler için yeni günde döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Euro karşısında 1.20'ye kadar geriledikten sonra, gelen pozitif ekonomik verilerin de etkisiyle 1.17 düzeyine toparlanan doların yeni günde fiyatı merak konusu oldu.

9 Eylül dolar fiyatları ve euronun yeni gün başlangıç rakamları şöyle oldu;

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4850 liradan alınan dolar, 7,4870 liradan satılıyor. 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu.

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