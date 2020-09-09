9 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor? Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı? Serbest piyasada dolar ve euronun 9 Eylül rakamları belli oldu. Yeni güne dolar 7,48 bandının üzerinde işlem görerek başlarken, euro ise 8,81 seviyesinin üzerinde geziniyor. İşte doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan satıldığını merak edenler için yeni günde döviz fiyatları..

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 10:36 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 10:46 Yeni Şafak