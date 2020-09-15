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15 Eylül döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu, euro kaç liradan satılıyor?

Dolar ve euroda son rakamlar

Serbest piyasada 15 Eylül döviz fiyatları belli oldu. Piyasaların güne başlamasıyla yatırımcılar da merakla doların fiyatının ne kadar olduğu, kaç liradan alınıp satıldığını, euronun fiyatının yeni güne nasıl başladığını araştırmaya başladı. İşte dolar ve eurodaki son rakamlar ve 15 Eylül döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Eylül 2020 döviz fiyatları.
15 Eylül 2020 döviz fiyatları.

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (15 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4840 liradan, avro 8,9060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4820 liradan alınan dolar, 7,4840 liradan satılıyor. 8,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9010 lira olmuştu.

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