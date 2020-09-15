15 Eylül döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu, euro kaç liradan satılıyor? Dolar ve euroda son rakamlar Serbest piyasada 15 Eylül döviz fiyatları belli oldu. Piyasaların güne başlamasıyla yatırımcılar da merakla doların fiyatının ne kadar olduğu, kaç liradan alınıp satıldığını, euronun fiyatının yeni güne nasıl başladığını araştırmaya başladı. İşte dolar ve eurodaki son rakamlar ve 15 Eylül döviz fiyatları..

Haber Merkezi 15 Eylül 2020, 10:09 Son Güncelleme: 15 Eylül 2020, 10:24 Yeni Şafak