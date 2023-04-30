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Ekonomi

Ev hanımlarına emeklilik her evden bir kişiye de istihdam müjdesi

Önemli yatırımların Adıyaman’a çekileceğini ve deprem yaralarının sarılarak güçlü bir kent ekonomisinin oluşturulacağını söyleyen AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Resul Kurt, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirileceğini ve her evden bir kişinin istihdam edileceğinin müjdesini verdi.

07:24 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Resul Kurt

AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Resul Kurt

Seçim çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Resul Kurt, ‘’Adıyaman'ın yeniden huzurun başkenti olması, deprem yaralarının sarılarak güçlü bir kent ekonomisinin olabilmesi, turizm, sanayi ve tarımsal üretimin kente kazandıracağı dinamizmle istihdam ve ekonomik canlılık sağlanacak. Önemli yatırımlar ilimize çekilecek’’ dedi.


Ak Parti’nin ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğini söyleyen Kurt; ‘’Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yıpranma hakkı da verilerek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmeleri sağlanacak’’ açıklamasında bulundu. Kurt ayrıca her evden bir kişinin de istihdam edileceğini bildirdi.


İşte Resul Kurt’un açıklamaları:

14 Mayıs seçimleri hem Cumhurbaşkanımızın ‘dünya beşten büyüktür’ şeklinde özetlediği misyonun devamlılığı, hem milli ve yerli savunma sanayi yatırımlarının güvenle devamı, doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynakların etkin şekilde ekonomiye kazandırılması ve en önemlisi de deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması ve vatandaşımızın ekonomik refahının sağlanması, kamu hizmetlerinin devamlılığı bakımından önemlidir.


Bu seçimde sadece Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, aynı zamanda Türkiye'nin onurlu ve milli politikasının mı devam edeceği; yoksa millet ittifakının seçim kampanyasını yürüten emperyalizmin kuklası mı olacağına karar vereceği bir seçim olacak. Cumhurbaşkanımızı güçlü şekilde destekleyerek hem yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz hem de Gazi Meclisimizde en güçlü şekilde büyük bir çoğunlukla temsil edeceğiz.


Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz

Ak Parti evlerin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getirecektir. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yıpranma hakkı da verilerek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmeleri sağlanacak.


Her evde bir kişi istihdam edilecek

Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi verilecek. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılması temin edilecek. İstihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını devlet karşılayacak.


Adıyaman’a önemli yatırımlar çekilecek

Adıyaman'ın yeniden huzurun başkenti olması, deprem yaralarının sarılarak güçlü bir kent ekonomisinin olabilmesi, turizm, sanayi ve tarımsal üretimin kente kazandıracağı dinamizmle istihdam ve ekonomik canlılık sağlanacak. Önemli yatırımlar ilimize çekilecek.

#Adıyaman
#Resul Kurt
#İstihdam
#Ev hanımlarına emeklilik
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