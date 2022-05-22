Ev interneti aboneliğinde 0850'li taciz: Vatandaşa tuzak

Son yıllarda vatandaş, 0850’li numaralar tarafından evden internet kurulumu konusunda günde defalarca aranıyor. Öncelikle, ‘İnternetsiz ev kalmasın’, ‘Aylık 44 TL’ye sınırsız internet’ şeklindeki bant kayıtları dinlettiriliyor. Sonra müşteri temsilcileri aracılığıyla, tüketicilere internet paketleri satılıyor. Birçok firma, ‘Altyapısı ve hatta güvencesiyle’ sloganını kullanıyor.

ŞİKAYETLER GİDEREK ARTIYOR

Bu konudaki şikayetlerden biri, bazı şirketlerin altyapı güvencesiyle hizmet verdiklerini iddia etmesi. Diğeri ise, abone olduğunuz firma gibi arayıp ‘kampanyamız var’ diyerek size aslında ikinci bir abonelik başlatması. Vatandaşın engellemesine rağmen, 0850 ile başlayan numaraların tacizleri günler boyunca sürüyor.

Sayısız şikayet sitesinde bu konuda yaşanan mağduriyet hikayelerini okuyabilirsiniz. Birçok telekomünikasyon şirketi ise kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve kurumun itibarını zedeleyen bu aramalar nedeniyle hat işleticilerine karşı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) şikayette bulunuyor.

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TİCARET BAKANLIĞI TAKİBE ALDI

Bazı firmalar, 0850’li numaraların takibi için özel ekip kurdu. Öte yandan, geçtiğimiz yıl itibariyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçerek, 2021’de bu yöntemle vatandaşlara internet satmaya çalışan 0850’li hat işletmecilerine 11 bin TL ceza kesti. Kurum açıklamasında ise, bu kişilerin şahsı lehine haksız kazanç elde ettiği, bu durumun da haksız rekabete yol açtığı tespitine varıldı.

ŞÜPHELİ ARAMAYI YETKİLİLERE BİLDİRİN

Tüketici dernekleri ise, vatandaşları gelen aramalara karşı uyararak gerekli araştırmanın önce tüketicilerin kendisi tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor. Bazı basit önlemler ise şöyle sıralanıyor: “Firmaların hangi altyapıyı kullandığı araştırılmalı, internet üzerinden gelen aramalarda kimlik ve kart bilgileri verilmemeli, 0850’li hatlardan gelen şüpheli aramalar yetkililere bildirilmeli.”

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Aydın Ağaoğlu

VATANDAŞA TUZAK

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Telefon aracılığıyla abonelik işlemi yapmayın ve okumadan sözleşme metnine imza atmayın” uyarısını yapıyor. Ağaoğlu süreci özetliyor: “Vatandaşı sanki abonesi olduğu firma gibi arıyorlar. ‘Kampanyanız var’ diyerek, kapıya personel gönderip sözleşme imzalatıyorlar. Tüketici, durumu anlayıp itirazda bulunursa abone olduğu söyleniyor. Bazen de ilk gerçek firma tarafından, sözleşmeden ayrıldığı için cayma bedeli kesiliyor. Yani kişi, 2 tane farklı yere fatura ödemek zorunda kalabiliyor. Böyle durumda BTK’ya şikayet edilebilir. Tüketici, Hakem Heyetine başvuru yaparak iptal istenebilir. Kişisel verilerin rızasız kullanılmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.”

Mahmut Şahin

REKABET ŞARTLARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Rekabet şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Vatandaşın hizmet alımını da etkileyen bir durum söz konusu. Örneğin, arıza konusunda bu şikayetlerle çok karşılaşıyoruz. Arıza birimindeki elemanlar, tüketiciye bunu hiç saklamadan şunu söylemektedir: ‘Eğer abonemiz olsaydınız, arızanız en kısa sürede giderilirdi. Başka bir firmanın abonesi olduğunuz için biraz zaman alacak. Öncelik kendi abonelerimizindir.’ Şirketler, abonelerine eşit ve adil hizmet vermek durumunda kalır ki tüketiciler açısından en sorunsuz olanı da budur” dedi.