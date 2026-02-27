Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: 1 Mart'ta başlıyor

"Burada vergi kayıp kaçağı oluşuyor. Eksik, yanlış veya aldatıcı beyan olursa Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli cezai müeyyideyi uygulayacaktır. Beyanı düşük gösterenler tespit edilince hem kiracıya hem ev sahibine ciddi ceza gelir. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlarımız bir sorun yaşarlarsa mali müşavirden de destek alabilirler. Hiç çekinmeden bizlere, il başkanlıklarımıza ve üyelerimize rahatlıkla sorularını sorabilirler."