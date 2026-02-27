Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: 1 Mart'ta başlıyor

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, 1-31 Mart döneminde beyannamelerini verebilecek. Konutlarda geçen yıl itibarıyla 47 bin liranın, iş yerlerinde 330 bin liranın üzerinde gelir elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "Reel kiralar neyse sisteme onun girilmesi lazım. Mart ayının sonuna kadar beyanname mutlaka verilmelidir" dedi.
Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlıyor.
Mülk sahipleri 1-31 Mart döneminde beyannamelerini doldurabilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile işlemlerini yapabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
Gelir vergisi 2 eşit taksitle ödenebilecek
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 31 Mart'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
Emlak danışmanlarından uyarı
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, beyanname verme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Akçam, zorunluluğu yerine getirmeyenlerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
- "Burada vergi kayıp kaçağı oluşuyor. Eksik, yanlış veya aldatıcı beyan olursa Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli cezai müeyyideyi uygulayacaktır. Beyanı düşük gösterenler tespit edilince hem kiracıya hem ev sahibine ciddi ceza gelir. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlarımız bir sorun yaşarlarsa mali müşavirden de destek alabilirler. Hiç çekinmeden bizlere, il başkanlıklarımıza ve üyelerimize rahatlıkla sorularını sorabilirler."