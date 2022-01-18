Ekonomi Ev tekstilinde Rusya pazarına odaklandık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev tekstilinde Rusya pazarına odaklandık

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da rekor firma katılımıyla gerçekleştirildi. 40 ülkeden 3 binden fazla alıcının yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından 110 firma katıldı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ev tekstili ürünlerinin Rusya pazarındaki payını artıracaklarını söyledi.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Ev tekstilinde Rusya pazarına odaklandık
Dosso Dossi Fashion

Yeni Ekonomi Modeli kapsamında, Türk ihracatçısının başlattığı atılıma bir katkı da 40 ülkeye Türk hazır giyim markalarının ürünlerini pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show’dan geldi. Her yıl Antalya’da gerçekleşen binlerce yerli ve yabancı firma temsilcisini ağırlayan etkinlik, özellikle kış aylarında kentin turizm ekonomisine de katkı sağlıyor.

20 YENİ MARKA İLE YOLA DEVAM

Ürün gruplarını geliştirerek Türk ihracatına katkılarını sürdürdüklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ev tekstilinde 20 markanın dahil olmasıyla rekor firma katılımına ulaştık. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. Nest Convention Center’da 10 - 15 Ocak tarihleri arasında yapılan Dosso Dossi Fashion Show, bir yeniliğe de ev sahipliği yaptı.

Hikmet Eraslan
Hikmet Eraslan

3 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörlerinden hazır giyim markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu kez ‘ev tekstil’ sektörü dahil oldu. 20 yeni markanın katılımıyla rekor firma sayısına ulaştıklarını belirten Eraslan, “Fuar pazarlama ağımızda toplam 110 markaya ulaştık. Ev tekstilinin dahil olmasıyla 5 ayrı ürün grubu ile yaklaşık 3 bin misafiri ağırladık” dedi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere 40 ülkede Türk hazır giyim markaları ile büyük bir bilinirliğe ulaştıklarını belirten Hikmet Eraslan, öncelikli hedeflerinin pandemi döneminde düşüş yaşanan ev tekstili sektörünün Rusya coğrafyasındaki ihracaat oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ

Tekstil ve hazır giyim sanayinin en temel alt gruplarından birisi olan ev tekstilinde Türkiye’nin marka ülkelerden biri olduğunun altını çizen Hikmet Eraslan, “Kaliteleriyle kendini ispatlamış 20 ayrı marka ile ürün grubumuzu geliştiriyoruz. Özellikle Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladığımız pazarlama başarısı ile ev tekstil sektöründe de iddialı olacağız. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz“ dedi.

90 MİLYON DOLARLIK REKOR CİRO

  • Ev tekstil ihracatında Rusya ve çevre ülkelerin yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti: “2020 yılında Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 azalış ile 2 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021'deki rekor ihracat rakamımız olan 90 milyon doları 2022 yılında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız.”
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