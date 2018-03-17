​Evde teknoloji zamanı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yaklaşık 3 yıldır teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını projelerinde uygulamaya başladıklarını söyledi. Sponsoru oldukları Barselona futbol takımının Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Chelsea maçı öncesinde sorularımızı cevaplandıran Erden Timur, inşaat sektöründeki teknolojik gelişmeleri anlattı. Gayrimenkulun uluslararası alanda teknolojik açılımlarla çok fazla ilgilenen bir sektör olmadığın belirten Timur, ancak evlerin içeriği konusunda sunulan avantajlarda Türkiye’nin son yıllarda hayli yol aldığını belirtti.

120 YILDIR AYNI YÖNTEM

Konut ve inşaat sektörünün yaklaşık 120 yıldır yapım metodu çok fazla değişim olmadığına dikkat çeken Timur, “Bir asrı aşkın sürede bir tek çelik sistem girdi o da teknolojik bir değişiklik sayılmaz. Bizim en teknolojik üretimin yapıldığı inşaatlarda bile yüzde 83’ü sahada üretiliyor. Yüzde 17’si saha dışından geliyor. Dışarda üretip yerine getirilip takılabilen evler yapmak mümkün mü? Gemilerde olduğu gibi bu yöntem konutlarda da uygulanabilir” dedi.

Barcelona’nın bir spor kulübünden daha fazlası olduğunu belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını ifade etti.

3D PRİNTERDEN EV

Bunun için birçok teknoloji firması ile bir araya geldiklerinin bilgisini veren Timur, “3D Printer ile ev yapmak. 3D Printer çıkınca 4. sanayi devrimine ilişkin bir konuya eğildik. Şu anda Hollandalı bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. Yaklaşık iki ay kadar AR-GE süresi kaldı. İlk 3D Printer evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız. Bu sistemsel bir üretim olacak. İmalat çoklandırmaya dönüşmeyecek. Kendimiz 3D Printer ile yapı elemanı oluşturacağız. Örneğin öğrenci yurtlarında tavanlarda uyguladığımız farklı tavan sistemleri var onu üretmeye başlıyoruz. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz” diye konuştu.

HAREKETTEN ENERJİ

Evlerde yenilenebilir enerji üretmek için da çalışmaları olduğunu belirten Nef patronu Erden Timur, Çatı ve cephelerde kullanacakları paneller sayesinde binaların enerji ortak kullanımının yüzde 20’sinin karşılanabileceğini belirtti. Bunun için güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan yararlanma teknolojilerine yoğunlaştıklarını dile getiren Timur, şunları kaydetti: “Binalarda insan hareketi çok fazla. Dünyada hareketten enerji üretimi diye bir konsept var. Zemine koyulan bir sistem. İnsanın birim hareketinin en dar alana konulmuş şekli ev ve apartman. Bunu da önümüzdeki zamanda uygulamayı planlıyoruz.”

DEPREMİ HABER VERECEK

Nef’in üzerinde geliştirdiği ve bundan sonra bütün projelerinde uygulayacağı teknoloji de depremi erken uyarı sistemi. Bu konunun altını özellikle çizen Timur, “Binalarımıza depreme karşı erken uyarı sistemi yapıyoruz. Bu konuda çok deneyimli Tayvanlı bir firma ile görüştük. Bina yapım maliyetlerini yüzde 3-5 arasında arttırır ama değer. Şu an inşaat aşamasında olan ve bundan sonraki tüm projelerde erken uyarı sistemini kullanacağız. Sunduğu avantaja göre aslında hiç pahalı değil" dedi.

TESLA İLE HOME BATTERY

Heme battery (ev enerji deposu) sistemlerindeki gelişmelere de dikkat çeken Erden Timur, Tesla’nın geliştirdiği Powerwall ile Mercedes’in ürettiği home battery sistemlerini örnek verdi: Asıl mantık enerjiyi en uygun olduğu zamanda biriktirip daha pahalı olduğu dönemde kullandırmak. Burada Tesla sistemini uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca Mercedes ile görüşmelerimizde de belli bir noktaya geldik. Bu da ilerisi için aslında hayat değiştirecek bir sistem olarak öne çıkıyor.

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