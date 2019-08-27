Ekonomi Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar
İŞ DÜNYASI

Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar

Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 55'inin gerçekleştirildiği Antalya'nın Korkuteli ilçesinden Katar, Dubai, Lübnan, Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihraç ediliyor.

Haber Merkezi AA
Mantar üretimi (Foto:AA)
Mantar üretimi (Foto:AA)

Türkiye'nin mantar üretimi 10 yılda yüzde 74 artışla 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı. Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 55'i de Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağlanıyor.

Söz konusu dönemde Antalya'nın mantar üretimi ise yüzde 108 artış gösterdi.

Binlerce insana geçim kapısı olan kültür mantarı ve konservesi, yoğun olarak Katar, Dubai, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Kültür mantarı üretimi, büyük firmaların yanı sıra ailelerin evlerinin altına kurduğu küçük ölçekli işletmelerde yapılıyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mantar üretim tesisleri kurularak, Irak, İran ve Suriye'nin mantar ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği projesi kapsamında, Korkuteli'deki bir firmanın desteğiyle Hatay Yayladağ'da da 25 odalı mantar üretim tesisi kuruldu. Burada üretilen ürünler de Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Mantar üretimi (Foto:AA)

"Korkuteli'nin yarısını istihdam ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi illerden biri olduğunu, Korkuteli ilçesinin de mantar üretim merkezi olarak bilindiğini söyledi.

Türkiye'de kültür mantarı üretimine 1960'lı yıllarda başlandığına değinen Özen, "Ülkemizin mantar üretiminin yüzde 55'ini Korkuteli ilçemizden sağlıyoruz. Hemen hemen her evin altında mantarhaneler var. Burada mantar üretimi ciddi bir rakamı istihdam ediyor. İş hacmi de büyük, yıllık 25 bin ton civarında üretimimiz var. İlçenin yarısını istihdam etmiş oluyor." dedi.

REKLAM
  • Hem kültür mantarı hem de konserve ihracatı yapıldığını aktaran Özen, mantar üreterek, ekonomiye katkı sunduklarını bildirdi.

Özen, mantar üretimini Türkiye geneline yaymak istediklerini ifade ederek, Hakkari Çukurca'daki çiftçilere mantar üretimini öğretmek için çalışma başlattıklarını hatırlattı. Çukurca'nın Irak, İran ve Suriye üçgenindeki sınırda yer aldığına, bundan dolayı bu ülkelerin mantar ihtiyacının karşılanması için Çukurca'da mantar üretiminin önemli olduğuna değinen Özen, mantar üretiminin artarak devam etmesi için her türlü destekleme ve teknik yatırım yaptıklarını söyledi.

Mantar üretimi (Foto:AA)

"Önü açık bir pazar"

Üretim ve ihracat yapan firmanın sahibi Sebahattin Ersan ise 1988'de mantar üretimine başladıklarını, 46 üretim odasında mantar ürettiklerini dile getirdi.

Mantar üretiminde rol model olduklarına dikkati çeken Ersan, "Türkiye'nin farklı yerlerinde üretim yapacaklar bizden bilgi alıyor. Önü açık bir pazar, özellikle Arap ülkelerinden mantara yoğun talep var. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Katar, Dubai, Lübnan, Irak ve Suriye'den yoğun talep var." diye konuştu.

KKTC, Gürcistan, Azerbaycan'a mantar, Arap ülkelerine ise daha çok konservesini gönderdiklerine değinen Ersan, günlük beş ton mantar ürettiklerini bildirdi.

Mantar üretimi (Foto:AA)

Ziraat mühendisi Ayşe Yapıcı ise mantar üretiminin zorluklarının olduğunu, bebek gibi bakım istediğini ifade etti. Bu işi s,evdiği için zorlukların üstesinden geldiğini anlatan Yapıcı, "Kulukça aşaması, topraklama ve havalandırma dönemi önemli. Simsiyah topraktan bembeyaz mantarların çıkması harika bir şey." diye konuştu.

REKLAM

Kumlucalı esnaf kibarlığa göre çay fiyatı belirledi
EKONOMİ
Kumlucalı esnaf kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

Bir milyonluk minibüs hattı yarı fiyatına satılacak
EKONOMİ
Bir milyonluk minibüs hattı yarı fiyatına satılacak

Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
EKONOMİ
Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.