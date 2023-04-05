EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.





Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.





Fark ödemesi yapılıyor

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.





Kaç kişinin işlemi tamamlandı?

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.





Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler.





Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.





Mart başında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.





8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınların 20 yıl, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca sigorta giriş yılına göre 5 bin-5 bin 975 gün arası prim günü ödemesinin yapılması gerekiyor. Emeklilik için herhangi bir yaş şartı bulunmuyor.



