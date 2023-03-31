EYT yoğunluğu: SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı

SGK merkezlerinde EYT mesaisi
EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca EYT'li emekli olmak için başvuru yapmaya başladı.
Talepleri karşılamak için tam mesaiye geçen SGK çalışanlarının ücretlerine yönelik Meclis yeni bir düzenleme hayata geçirdi.
AK Parti ve MHP'nin önergesi ile yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek.
Mesai süresi 100 saate yükseltildi
Düzenleme, SGK çalışanlarının mesai süresini aylık 50 saatten 100 saate çıkarıyor.
SGK çalışanları, 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden faydalanabilecek.
Önerge, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.