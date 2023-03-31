|
Reklam
Reklam
Ekonomi

EYT yoğunluğu: SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı

EYT düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından başvurulardaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanları için Meclis harekete geçti. SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

10:18 . 31/03/2023 Cuma
Diğer
SGK merkezlerinde EYT mesaisi

SGK merkezlerinde EYT mesaisi

EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca EYT'li emekli olmak için başvuru yapmaya başladı.


Talepleri karşılamak için tam mesaiye geçen SGK çalışanlarının ücretlerine yönelik Meclis yeni bir düzenleme hayata geçirdi.


AK Parti ve MHP'nin önergesi ile yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek.


Mesai süresi 100 saate yükseltildi

Düzenleme, SGK çalışanlarının mesai süresini aylık 50 saatten 100 saate çıkarıyor.


SGK çalışanları, 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden faydalanabilecek.


Önerge, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.




#EYT
#SGK
#Meclis
#TBMM
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.