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Ekonomi

F-16 Viper’lar KAAN’a takviye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:16 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KAAN, F-16 Viper.
KAAN, F-16 Viper.

ABD’den alınacak F-16 savaş uçaklarının satışına yönelik Akçapar, “Esas olan Türkiye’nin kendi milli üretimidir, kendi milli silah sanayiidir, savunma sanayiidir. Asıl olan kendi milli 5’inci nesil uçağımız KAAN’dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16’lar yani ‘Viper’larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. F-16’ların ömrünü uzatmak için tedarikin yapıldığını ifade eden Akçapar, bu süreci, yeniden yapılan bir modernizasyon olarak görmenin gerektiğini bildirdi.

F-35’İ OLANLAR DA F-16 ALIYOR

Akçapar, dünyada başka ülkelerin de F-35 savaş uçağı alsalar dahi yine F-16’larını ‘Viper’larla takviye yoluna gittiklerini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışı konusunda devreye giren Kongre üzerinde girişimde bulunacağını ifade eden Akçapar, “ABD yönetimiyle anlaştık, Kongre durumdan vazife çıkardı. Şimdi Amerikan yönetimi de uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Ancak biz bu bağlantıları özünde kabul etmiyoruz, tedarik süreçlerinin gecikmesini de tabiatıyla istemiyoruz” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise birçok kaza ve teknik sıkıntıdan dolayı F-35’lerin özelliklerini yitirdiğinin altını çizdi.



#Milli Muharip Uçak
#KAAN
#F-16
#Viper
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