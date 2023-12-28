F-16 Viper’lar KAAN’a takviye

ABD’den alınacak F-16 savaş uçaklarının satışına yönelik Akçapar, “Esas olan Türkiye’nin kendi milli üretimidir, kendi milli silah sanayiidir, savunma sanayiidir. Asıl olan kendi milli 5’inci nesil uçağımız KAAN’dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16’lar yani ‘Viper’larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. F-16’ların ömrünü uzatmak için tedarikin yapıldığını ifade eden Akçapar, bu süreci, yeniden yapılan bir modernizasyon olarak görmenin gerektiğini bildirdi.