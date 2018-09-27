Fabrika gibi okul: Türkiye üçüncüsü oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları, bünyesinde gerçekleştirilen döner sermaye faaliyetlerine ilişkin veriler açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2017 yılı içerisinde yapılan üretimlerden 217 milyon liralık gelir elde edildi.

Verilere göre; Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 milyon 539 bin 865 TL döner sermaye geliri elde ederek Türkiye’de üçüncü oldu.

Cirosunu iki katına çıkardı

Samsun, diğer okullarıyla birlikte genel ortalamada 7. sırada yer aldı. Türkiye Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermayesine en fazla katkıyı, 40 çeşit temizlik ürününün yapıldığı, yüzde 70 oranla kimya bölümü verdi. Geri kalanı ise yüzde 25 elektrik, yüzde 5’ini ise ahşap bölümü oluşturdu. 8 ile temizlik ürünü gönderen kimya bölümü bir önceki yıla göre cirosunu iki katına çıkardı.

40 çeşit ürün üretiliyor

İsteğe bağlı olarak öğrencilerin de çalıştığı üretim bölümünde 40 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üstünde bir kaliteyle üretiliyor. Temizlik ürünlerinden elde edilen karla oluşturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye’deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Temizlik ürünleri, Atakum ilçesinin isminden esinlenerek oluşturulan ’ATA’ markası ile satılıyor. Ürünlerin önemli bir özelliği ise Sağlık Bakanlığının onaylı ürünleri olması.

Kimya alanında mevcut fiziksel koşullarla talebi karşılayamayan kimya bölümü için ek bir bina yapılıyor. Yeni kimya atölyesine geçtikten sonra üretimin çok daha fazla artırılması planlanıyor. Yerli ve milli üretim kapsamında çalışmalarını sürdüren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hedefi Türkiye’nin temizlik ürünü ihtiyacını karşılayarak yurt dışına ihracat yapmak.

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Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü meslek lisesinde; bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, tesisat teknolojisi, iklimlendirme ve kimya teknolojisi gibi bölümler bulunuyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.

"Ürünlerimiz çok fazla talep görüyor"

Kimya bölümü alanında son iki yılda önemli mesafe katettiklerini belirten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, "Kimya alanında ürettiğimiz temizlik ürünleri hem Samsun hem de Türkiye’nin farklı illerinden talep görmektedir. Ürünlerimiz kaliteli ve uygun fiyatlı olduğundan çok fazla talep görüyor. Geçen yıl ciromuz 1 milyon 127 bin TL idi. Bu yıl ki ciromuz 4 milyon 539 bin lira oldu. Devlete verdiğimiz katkıdan ötürü mutluyuz. Kimya bölümünde 25 yıl önce kimya bölümünde 15 metrekare alanda faaliyetlerimize başladık. Sonra okulumuzun bazı alanlarını kullanarak bunu 750 metrekareye kadar çıkardık. Talepleri karşılayamadığımız için yeni bir yere ihtiyaç duyduk.

Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmalarımızı yerinde görerek yeni bir kimya atölyesi binası inşaatına başlandı. Devletimizin ’yerli ve milli’ politikası doğrulduğunda Türkiye’nin temizlik ürünü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkinci hedefimiz ise Türkiye’nin ihtiyacını karşıladıktan sonra yurt dışına ihracat yapabilme kapasitesine ulaşmaktır" dedi.

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