Faiz bürokrasi ve gümrük

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarının da aralarında bulunduğu İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı (MESKOM) da biraraya gelen sanayiciler sektörleriyle ilgili sorunları anlattı. Sanayicinin sıkıntılarını dinlemek için programa katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir yakının rahatsızlığı nedeniyle toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Bakanlık yetkilileri salonda hazır bulunarak program sonuna kadar tüm sunumları dinledi ve Bakan Pekcan'a iletmek için not aldı. Sanayinin içinden gelen biri olarak sektörü çok iyi anladığını söyleyen Pekcan, her türlü desteğe hazır olduklarının da mesajını vererek konuşmasını tamamladı.

ORTAK TOPLANTI ORTAK DERT

Toplantıda çeşitli sektörler adına 11 sunum yapıldı. Toplantıda şu ortak mesajlar verildi: “Sanayicinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmalı. Haksız rekabetin önüne geçilmeli. Eximbank ihracat kredileri ile ilgili süreçlerin kısaltılması ile ilgili önemler alınmalı. Ayakkabı sektöründe ise beyaz eşya gibi 2 yıl garanti olmasının doğru olmadığı bu sürenin 6 aya indirilmesi talep edildi.”

‘DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ’

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonominin en önemli sektörünün sanayi olduğuna dikkat çekerek, “Sanayimiz için çabaya dikkat çekerken önemli bir değişim eşiğinde olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu sektör artık teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu yolla sanayi sonrası toplum aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebiliriz. Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi; üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir seferberlik ruhuyla hepimize görevler düşmektedir. Bu konuda başarıya ulaşacağımızdan asla şüphe etmiyorum” diye konuştu.

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Madenciler adına konuşan İSO Meclis Üyesi Ferdi Erdoğan sorunlara ilişkin şunları söyledi: “Avrupa Birliği’nin yaptığı STA’lar bu ülkelere bizim aleyhimize tek taraflı avantaj sağlıyor. Avrupa Birliği ile eşanlı olarak bu ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmaları tamamlanabilmeli. Gümrüklerde oluşan farklı uygulamaların önüne geçilmesi, oluşan haksız rekabeti ortadan kaldıracaktır.”

Bakanlığın denetimi şart

* 8 alt sektör adına konuşan Kimyasal ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii İSO Meclis Üyesi Ömer Karadeniz, gümrükteki farklı uygulamaların haksız rekabete neden olduğunu belirterek, “Liman hizmet bedellerinin TL olarak ödenmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılması tüm sanayicilerimiz için faydalı olur” değerlendirmesinde bulundu.

8 alt sektör adına konuşan Kimyasal ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii İSO Meclis Üyesi Ömer Karadeniz, gümrükteki farklı uygulamaların haksız rekabete neden olduğunu belirterek, “Liman hizmet bedellerinin TL olarak ödenmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılması tüm sanayicilerimiz için faydalı olur” değerlendirmesinde bulundu. * Ana Metaller Sanayii’nin dört alt sektörü adına konuşan İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan, “ABD’nin, çelik ithalatına yüzde 50 vergi uygulaması ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bakanlığımızın gerekli değerlendirmeleri yapması sektörümüz açısından kritik” diye konuştu.

* Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler Sanayii’nin sorunlarını anlatan İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz şunları söyledi: “Sektörün genel görüşü; hammadde, ara malı ve komponentler üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi şeklinde. Ayrıca bu girdileri kullanarak ürettiğimiz nihai ürünlerin rekabeti için ithal nihai ürünler üzerindeki gümrük vergileri artırılmalı. Demir-çelik ürünleri ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar ile sektörümüzün kullandığı yassı sac ve paslanmaz çelikte kota aşımı durumunda yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük gelecek.”

Girdi maliyeti dikkate alınsın

Gıda sektörü adına konuşan İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur, girdi maliyetlerinin fiyata yansıtılamamasının sektördeki firmaları olumsuz etkilediğini söyledi. Dahilde İşleme İzin Belgesi sürelerinin uzatılmasının faydalı olacağını belirten Umur, “Gümrüklerde teminat mektubu çözümlerinde genelde 10-15 yıllık eski usulsüzlük cezaları gibi nedenlerle işlemler uzuyor. Tek Pencere Sisteminde firmaları tüm açık cezalarını görüntülenebileceği bir düzenleme yapılmalı. Yetkili nakliye firmalarının fiyatları piyasa fiyatları düzeyine çekilmeli” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu

Tekstilci esnek işlemden yana

Tekstilciler adına kürsüye çıkan İSO Meclis Üyesi Süleyman Orakçıoğlu ise taleplerini şöyle dile getirdi: “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili sürenin 180 günü geçemeyeceği ve söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılmasının zorunluluğu sektörün hammadde girdilerinin döviz üzerinden olduğu göz önünde bulundurularak ihracat bedelinin döviz cinsinden hesapta tutabilme serbestisi sağlanmalı. Ayrıca yurt dışında mağazası bulunanlar firmaların oradaki stokları ve satış takvimleri göz önünde bulundurularak 180 gün konusunda esneklik sağlanmalı. Türkiye’de üretilen GDO’suz pamuk belgelendirilmeli, GDO’lu pamuktan ayrıştırılarak katma değeri ortaya konmalıdır.”

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Ürün içeriğine uygun etiket

Deri Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayicileri adına konuşan İSO Meclis Üyesi Hüseyin Çetin ise 2 yıl olarak belirlenen ayakkabının garanti ömrünün 6 ay olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çetin, “Ürün içeriğine ilişkin etiketlemelerin doğru yapılması sağlanmalı” dedi.

* Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayii’nin sunumunu ise İSO 42. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Pelin Arslan yaptı. Arslan, şu isteklerde bulundu: “İhracatçıların Eximbank’tan doğrudan kredi alabilmeleri ve faiz oranlarının aşağıya çekilmesi sanayicimizi rahatlatacak. Türkiye’de üretilmeyen ve yeterli üretimi olmayan çelik ürünlerinden gümrük vergisi dışında diğer fon ve vergiler alınmamalı. Son dönemlerde ithalat ve ihracat işlemlerinde TIR’larımız kırmızı hatta düştüğünden dolayı teslimatlarda gecikmeler yaşıyor.”

Otonun gözü ÖTV teşviğinde

Kara Taşıtları ve Yan Sanayii’nin de önemli bir talebi oldu. İSO 53. Grup Meslek Komite Başkanı Cemil Cem Temel, “Kasım ayında devreye alınan ÖTV ve KDV indirim tedbirlerinin 2019’da devam etmesini istiyoruz” dedi. Hükümetin sağladığı vergi indirimleri sektör için can suyu niteliği taşıyor.

Deniz Taşıtları ve Yan Sanayii 55. Grup Meslek Komitesi Başkanı Adil Erkoç ise: “Halihazırda, en büyük ihracat pazarımız olan Kuzey Avrupa ülkelerinde mukim müşteriler ile imza aşamasında olan gemi yat inşa siparişleri, teminat mektubu sıkıntısı nedeniyle bekletiliyor. Bu riske dikkat edilmeli” dedi.

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