Faiz düştü tercih değişti

Merkez Bankası’nın politika faizini kademeli olarak aşağıya çekmesi ve ekonomiye güvenin artması mevduat getirilerini de etkiledi. Geçen yılın ikinci yarısında mevduata aylık yüzde 20 getiri elde edenler mevduat oranının yüzde 9,21'e düşmesiyle yeni dönemde vadeyi uzatmayı tercih etti. Vatandaşın güvenli limanı altın da ilk tercihler arasında.

PLANLAMA DEĞİŞİYOR

Mevduattan vazgeçmeyen ama parasına daha yüksek getiri elde etmek isteyenlerin yeni dönem tercihinde ağırlıklı olarak 3 aylık vade öne çıktı. Burada halihazırda birçok banka 3 aylık mevduata yüzde 10’un üzerinde getiri garantisi veriyor. Nitekim bankaların ilan ettiği mevduat getirileri 1 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 9,21’e, 3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 10,33’e, 6 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 9,25’e, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 9,54’e, 1 yıl ve üzerinde ise yüzde 9,65’e kadar inmiş görünüyor.

ALTIN HESAPLAR ARTTI

Bankacılar faizlerin yükselmesiyle birlikte yatırımcının sadece vadeleri uzatmadığını yatırım tercihini de değiştirmeye başladığını belirtiyor. Yeni yatırım yol haritasında en çok dikkat çeken ise altın hesaplar olarak karşımıza çıkıyor. Bankacılar, özellikle son iki aylık dönemde altına dayalı hesapları ilginin yüksek olduğunu dile getiriyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

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Altın hesaplara yatırım yapanların son iki ayda kazancının da yüksek olduğunu belirten bankacılar, gram altının son iki ayda 285 liralardan 300 liraya geldiğini bir ara fiyatın 307 liraya kadar da çıktığını dile getiriyor.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti. Türkiye ekonomisinde Eylül 2018’de başlayan ve 2019'un tamamında sürdürülen disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin görüldüğünü belirten analistler, mevduatın vadesinin 1 aylıktan 3 aylığa kaymasının alt notasında ekonomiye güvenin de okunduğunu aktarıyorlar. Global ölçekte beklenmedik negatif haber akışı ile içsel dinamikler ya da jeopolitik risk kur, faiz veya CDS tarafında dengeli pozitif trendi etkileyecek ekstrem yön değişimi olmadıkça bankacılık sisteminin Türkiye’nin değişim sürecini destekleyecek tarafta olacağı da ifade ediliyor.

Süre daha da uzar

Bankacılar önümüzdeki süreçte 1 yıllık vadeli mevduatlara da ilginin artacağını dile getiriyor. Bunun için öne sürülen gerekçe ise vergi ve kesintiler olarak dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 ay dahil vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, 1 yıl dahil vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürülmüştü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olan kesinti sıfırlanmıştı. Nitekim bankacılar söz konusu kesintilerin getirileri doğrudan etkileyen bir gelişme olduğunu aktarıyor. Yüksek faiz ortamında buna önem vermeyen yatırımcının düşen faiz ortamında ise bu ayrıntıyı daha fazla önemsemeye başlayacağına işaret eden bankacılar, bu nedenle önümüzdeki süreçte vadenin 1 yıla kadar çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını söylüyor.