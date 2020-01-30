Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?​

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ‘Enflasyon Raporu’nun izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,96 seviyesinde başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Dolar 5,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,57 TL’de yer alıyor.