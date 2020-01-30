Ekonomi Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faizleri sabit bırakırken Merkez Bankası'nın 'Enflasyon Raporu'nun izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,96 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?​
Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?​

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ‘Enflasyon Raporu’nun izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,96 seviyesinde başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Dolar 5,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,57 TL’de yer alıyor.

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