Faiz yüzde 1’in altında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın ‘konutta faiz indirimi yakındır’ söylemleri kamu bankalarında karşılık buldu. Ziraat Bankası öncülüğünde 3 kamu bankası konut kredi oranlarını 500 bin liraya kadar yüzde 0,99’a çekti. VakıfBank, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını, kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi. Merkez Bankası’nın 425 baz puan faiz indiriminin ardından harekete geçen kamu bankaları, vadeyi de 10 yıldan 15 yıla uzattı.

Yeni dönemde konut almak için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a giderek konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde aylık 1,49 yerine 0,99 vade oranıyla kredi kullanabilecek. Kredinin geri ödeme süresi de 120 ay yerine 180 aya kadar çıkabilecek. 500 bin lira ile 1 milyon lira arasındaki kredilerde vade oranı aylık yüzde 1,19, 1 milyon üzeri kredilerde ise aylık 1,39 olacak.

250 BİN LİRA KREDİNİN TAKSİDİ 2 BİN 981 TL

Yeni vade oranı çekilen kredinin ödemesini de kolaylaştırdı. Daha önce yüzde 1,49 vade oranıyla 250 bin lira kredi kullanan biri 60 ay vadede aylık 6 bin 332 lira taksit ödeyip toplamda ise 379 bin 923 lira geri ödeme yapıyordu. Ödeme tablosu 120 ay vadede aynı anapara için aylık 4 bin 486 lira, toplamda 538 bin 239 lira olarak hesaplanıyordu. Şimdi ise 0,99 vade oranıyla 60 ay için ödenecek rakam 5 bin 546 liraya geriledi. Rakam 120 ay vadede 3 bin 569 liraya düştü. 180 ay vade seçeneğinde de aylık taksitler 250 bin lira için 2 bin 981 lira olarak hesaplandı. Tapu harcı ve KDV teşvikleri de yılsonuna kadar devam ediyor. Konut üreticileri bu teşviklerle birlikte konutta alım zamanının kaçırılmamasını öneriyor.

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DİĞER KREDİLERDE DE İNDİRİM OLDU

Ziraat Bankası, konut kredisi faizinin yanısıra tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti. Diğer müşteriler için oran yüzde 1.59 olarak duyuruldu. VakıfBank da bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti.

OLUMLU HAVANIN YANSIMASI

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, faiz indirimini olumlu havanın yansıması olarak özetledi. Üstünsalih, “Uluslararası piyasalardan ülkemize kaynak akışında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun neticesinde biz de hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarımızı güncelleyerek müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik. Merkez Bankası’nın kararından önce de kredi faiz oranlarımız sektör ortalamasından daha düşük bir konumdaydı. Güncel oranlarımızla da bu yaklaşımı sürdürüyoruz. Kamu bankaları olarak zor dönemlerde sergilediğimiz güçlü duruşu sürdürüyoruz. Karlılığımızı ikinci plana bırakarak milli ekonomimizin yanındaki güç olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ekonomideki iyileşmenin yansıması

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesini twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. İki kamu bankasının kredi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin sosyal medyadan mesaj veren Albayrak, “Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak, salı günü Ankara’da yaptığı değerlendirme toplantısında, kamu bankalarının bu hafta faiz indirini başlatacağını söylemişti.

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Sektör için büyük bir adım

Z. Altan Elmas

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kredi indiriminin gayrimenkul sektörü için büyük bir adım olduğunu söyledi. Elmas, “Açıkçası konut kredilerinde beklediğimiz faiz indirimi 1.20 - 1.30 seviyelerinde kademeli bir indirim olacağı yönündeydi. 0.99’a çekilmiş olması hem konut piyasası açısından hem Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamına gelmektedir. Konutder üyeleri olarak, bankalarla analaşarak oranları 0.80’e kadar çekebiliriz. Sektörümüz bunu yapabilir” dedi.

Kıvılcım alev almaya başladı

Nazmi Durbakayım,

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kredi oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına gerilediğini ve kıvılcımın alev almaya başladığını söyledi. Durbakayım, “Kamu bankalarının faizleri düşürüp vadeyi 180 aya yani 15 yıla çıkarmış olması istikrarlı bir ekonominin ve inşaat sektörünün en önemli ipuçlarından biri. Diğer önemli bir nokta ise faiz indiriminin konut fiyatlarında revizyon yapılmadan önce gelmiş olması. Yani tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. Beklentimiz bu kıvılcımın özel bankalar nezdinde de destek görmesi ve sektörü aydınlatacak bir meşaleye dönmesi yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bankalar faizi indirsin

Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, diğer bankaların da faiz indirimine gitmesini istedi. Bankacılık sektörünün ekonomik dönüşüme etkin katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Barani “Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonominin her alanında gelişmeye engel olan enflasyon ve faiz baskılarının ortadan kalkması iç tüketimi canlandırarak, üretimde ve istihdamda artış sağlayacaktır. Ekonomik verilerdeki iyileşmeyle birlikte Türkiye ekonomik potansiyelini rahatlıkla ortaya koyabilecektir” ifadesini kullandı.