Faizsiz fonlar 13,5 milyar TL

Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fonları büyük ilgi görüyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, günden güne büyüyen ve derinleşen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) faizsiz katılım fonlarının büyüklüğünün umut verici seviyeye ulaştığını söyledi.

Faizsiz katılım fonlarının 30 Nisan 2019 tarihi itibarı ile BES’te 13,55 milyar liraya, Otomatik BES’te ise 5,70 milyar liraya ulaştığını belirten Obalı, “Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES’te yüzde 13,6’dır. Otomatik BES’te faizsiz fonların oranı ise yüzde 63 olarak seyir etmektedir. Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep her geçen gün artırıyor” dedi.

YENİ MÜŞTERİ KAZANDIRIYOR

Genel Müdür Obalı, birikimlerini “faizsiz” olarak değerlendirmek isteyenlere, “faizsiz sigortacılık” ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunduklarını ifade etti. Ayrıca faize duyarlı müşterilerin de sisteme girmesine öncülük ettiklerini belirtti.

Vakıf Emeklilik’in faizsiz emeklilik yatırım fonları içeriğinde; Kira Sertifikası, Katılım Hesabı, Katılım Endeksleri’ne Dâhil Hisse Senetleri, Altın, Sukuk’un yanı sıra Girişim Sermayesi Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi faizsiz yatırım araçlarının yer aldığını dile getiren Obalı, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, bireysel ve kurumsal olmak suretiyle 9 farklı emeklilik planı sunuyoruz. Vakıf Emeklilik olarak milli değerlerimizi ve köklü vakıf kültürümüzü önemsiyor, bunlardan asla ödün vermiyoruz, bu sebeple hassasiyeti olan tüm müşterilerimiz ürünlerimizi güvenle tercih edebilir” şeklinde konuştu.

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VAKIF EMEKLİLİK'İN SEKTÖR PAYI % 21,3

Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fon performansı ile Bireysel Emeklilik sektöründe ilk sırada yer aldığını belirten Genel Müdür Obalı, “Faizsiz Katılım Fonlarının performans rakamlarına baktığımızda; toplam katılım fonları büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 883 milyon lira ve tüm BES katılım fonları içindeki payı 21,3 seviyesindedir” diye konuştu. Vakıf Emeklilik’in BES performansını da değerlendiren Obalı, şunları kaydetti:

“Başarı grafiğimiz sürekli yükselişte. Şirketimizin toplam fon büyüklüğü 1,7 milyar lira artış ile 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Vakıf Emeklilik’in fon büyüklüğü pazar payı ise yüzde 8 seviyesine yükseldi. Devlet Katkısı fon tutarında sektör yüzde 15,4 büyürken Vakıf Emeklilik olarak yüzde 23,6’lük oranla sektörün üzerinde büyüdük. Katkı payı pazar payımız ise yüzde 7,83’e yükseldi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam katılımcı sayımız ise 542 bine yaklaştı. Otomatik BES ile sisteme dâhil olan çalışanları da dâhil edersek toplam katılımcı sayımızın 1 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcı pazar payımızın Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte yaklaşık yüzde 9 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz.”

KATILIM SİGORTACILIĞI İVME KAZANDI

Özgür Obalı, genç ve yüksek nüfusu ile Türkiye’nin katılım sigortacılığı için de yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Türkiye’de son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığını ifade etti. Vakıf Emeklilik olarak katılım sigortacılığına uygun sundukları ürünler ile klasik sigortacılık ürünleri arasındaki önemli bir farkın katılım esaslı ürünlerde Vekil Model esaslarının uygulanması olduğunu söyleyen Özgür Obalı, sözlerine şöyle devam etti:

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"Vekil Model esaslarında belirtilen ve tarife teknik esasları çerçevesinde senede bir kez ilgili takvim yılı sonunda katılım sigortası faaliyetlerinin finansal sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalara göre dağıtılabilir kar payı tutarı hesaplanmaktadır. Katılım kar payı almaya hak kazanan poliçelere esaslarda belirtilen kurallara göre katılım kar payı dağıtımı yapılmaktadır.”