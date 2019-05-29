Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Faizsiz fonlar 13,5 milyar TL
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’te katılım fonlarına yoğun ilgi var

Faizsiz fonlar 13,5 milyar TL

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faizsiz katılım fonlarının büyüklüğü 13,5 milyar liraya ulaştı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES’te yüzde 13,6’dır. Otomatik BES’te faizsiz fonların oranı ise yüzde 63 olarak seyir etmektedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bireysel Emeklilik Sistemi
​Bireysel Emeklilik Sistemi

Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fonları büyük ilgi görüyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, günden güne büyüyen ve derinleşen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) faizsiz katılım fonlarının büyüklüğünün umut verici seviyeye ulaştığını söyledi.

Faizsiz katılım fonlarının 30 Nisan 2019 tarihi itibarı ile BES’te 13,55 milyar liraya, Otomatik BES’te ise 5,70 milyar liraya ulaştığını belirten Obalı, “Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES’te yüzde 13,6’dır. Otomatik BES’te faizsiz fonların oranı ise yüzde 63 olarak seyir etmektedir. Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep her geçen gün artırıyor” dedi.

YENİ MÜŞTERİ KAZANDIRIYOR

Genel Müdür Obalı, birikimlerini “faizsiz” olarak değerlendirmek isteyenlere, “faizsiz sigortacılık” ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunduklarını ifade etti. Ayrıca faize duyarlı müşterilerin de sisteme girmesine öncülük ettiklerini belirtti.

Vakıf Emeklilik’in faizsiz emeklilik yatırım fonları içeriğinde; Kira Sertifikası, Katılım Hesabı, Katılım Endeksleri’ne Dâhil Hisse Senetleri, Altın, Sukuk’un yanı sıra Girişim Sermayesi Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi faizsiz yatırım araçlarının yer aldığını dile getiren Obalı, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, bireysel ve kurumsal olmak suretiyle 9 farklı emeklilik planı sunuyoruz. Vakıf Emeklilik olarak milli değerlerimizi ve köklü vakıf kültürümüzü önemsiyor, bunlardan asla ödün vermiyoruz, bu sebeple hassasiyeti olan tüm müşterilerimiz ürünlerimizi güvenle tercih edebilir” şeklinde konuştu.

REKLAM

VAKIF EMEKLİLİK'İN SEKTÖR PAYI % 21,3

Vakıf Emeklilik’in faizsiz katılım fon performansı ile Bireysel Emeklilik sektöründe ilk sırada yer aldığını belirten Genel Müdür Obalı, “Faizsiz Katılım Fonlarının performans rakamlarına baktığımızda; toplam katılım fonları büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 883 milyon lira ve tüm BES katılım fonları içindeki payı 21,3 seviyesindedir” diye konuştu. Vakıf Emeklilik’in BES performansını da değerlendiren Obalı, şunları kaydetti:

“Başarı grafiğimiz sürekli yükselişte. Şirketimizin toplam fon büyüklüğü 1,7 milyar lira artış ile 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Vakıf Emeklilik’in fon büyüklüğü pazar payı ise yüzde 8 seviyesine yükseldi. Devlet Katkısı fon tutarında sektör yüzde 15,4 büyürken Vakıf Emeklilik olarak yüzde 23,6’lük oranla sektörün üzerinde büyüdük. Katkı payı pazar payımız ise yüzde 7,83’e yükseldi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam katılımcı sayımız ise 542 bine yaklaştı. Otomatik BES ile sisteme dâhil olan çalışanları da dâhil edersek toplam katılımcı sayımızın 1 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcı pazar payımızın Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte yaklaşık yüzde 9 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz.”

KATILIM SİGORTACILIĞI İVME KAZANDI

Özgür Obalı, genç ve yüksek nüfusu ile Türkiye’nin katılım sigortacılığı için de yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Türkiye’de son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığını ifade etti. Vakıf Emeklilik olarak katılım sigortacılığına uygun sundukları ürünler ile klasik sigortacılık ürünleri arasındaki önemli bir farkın katılım esaslı ürünlerde Vekil Model esaslarının uygulanması olduğunu söyleyen Özgür Obalı, sözlerine şöyle devam etti:

REKLAM

"Vekil Model esaslarında belirtilen ve tarife teknik esasları çerçevesinde senede bir kez ilgili takvim yılı sonunda katılım sigortası faaliyetlerinin finansal sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalara göre dağıtılabilir kar payı tutarı hesaplanmaktadır. Katılım kar payı almaya hak kazanan poliçelere esaslarda belirtilen kurallara göre katılım kar payı dağıtımı yapılmaktadır.

  • Emekli fonu’nun yüzde 25’i DİBS’e
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibarıyla para piyasası fonlarının yüzde 25’i DİBS’e yönlendirilecek. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar lira birikimin yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar liranın Temmuz sonu itibarıyla DİBS’e aktarılması gerekecek. Yapılan bir başka düzenleme ile standart fonlarda “Asgari yüzde 10’u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda” değerlendirilecek.
Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Bayramdan sonra ilçe mitingleri başlayacak.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
MGK'nın <br>gündemi S-400

MGK'nın
gündemi S-400

Yarınki toplantıda kritik konular ele alınacak.

Cehenneme kadar yolunuz var

Cehenneme kadar yolunuz var

Abbas'tan Bahreyn'deki ihanet çalıştayına tepki.

Hafter'e silah <br>İsrail'den gidiyor

Hafter'e silah
İsrail'den gidiyor

İsrail silahlarını BAE'nin uçakları taşıyor.

Köşk'te kritik toplantı

Köşk'te kritik toplantı

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Topbaş'ı ziyaret etti

Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım: Devralacağımız bayrağı yukarılara çıkararak taşıyacağız.
Pedofili<br>kitabına gözaltı

Pedofili
kitabına gözaltı

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına gözaltı.
YSK çelişkisi bitmiyor

YSK çelişkisi bitmiyor

​CHP'nin adayı, kendini yalanlamaya devam ediyor.
Ziyaret ettiği<br>esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği
esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.