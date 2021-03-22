Ekonomi Fed Başkanı Powelldan kripto para açıklaması Ödeme aracından çok spekülasyona yarıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması: Ödeme aracından çok spekülasyona yarıyorlar

Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması: Ödeme aracından çok spekülasyona yarıyorlar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, kripto paraları birer ödeme aracından çok spekülasyon aracı olarak gördüğünü, bu sebeple dolardan çok altına benzediklerini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Fed Başkanı Powelldan kripto para açıklaması: Ödeme aracından çok spekülasyona yarıyorlar
Jerome Powell

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti.

  • Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini belirten Powell, herhangi bir potansiyel dijital para biriminin mevcut sistemle ve nakit kullanımıyla bir arada var olması gerektiğini vurguladı.

HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ

Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

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