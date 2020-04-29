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Ekonomi FED faiz kararını açıkladı Banka faizini yüzde 025 olarak belirledi
DÜNYA EKONOMİSİ

FED faiz kararını açıkladı: Banka faizini yüzde 0.25 olarak belirledi

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi sarsarken Fed'in merakla beklenen para politikası kararı açıklandı. Fed faizleri yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakırken Başkan Jerome Powell'ın ekonomiye destek vermek için atılacak adımlarla ilgili açıklamaları bekleniyor. Fed'in karar metninde ise virüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğuna dair ekleme dikkat çekti. Dolar/Tl karar sonrası 6.95'e çekildi, dolar endeksi düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkarken Başkan Powell'ın demeçleri ve ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeleri bekleniyor.

Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

  • Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.

Karar sonrası dolar endeksi (DXY) 100 puanın altına inerken dolar/TL cephesinde hafif bir gevşeme görüldü ve 6.95 seviyelerine inildi.
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