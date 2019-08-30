Filistin’e güneş yatırımı

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji’nin bilgi birikimi ve deneyimini yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Söz konusu bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 megavat olmak üzere toplamda 100 megavat kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz” dedi. Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem de anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek,”Önümüzdeki dönemde 5 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelerimize başladık. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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