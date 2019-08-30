Ekonomi Filistine güneş yatırımı
DÜNYA EKONOMİSİ

Filistin’e güneş yatırımı

Zorlu Enerji, Kudüs elektrik şirketi JDECO’dan kiraladığı arza üzerine 1,8 megavat kapasiteli güneş enerji santrali kuruyor. Sözleşmesi imzalanan santralden üretilecek elektrik 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Zorlu Enerji’nin, Kudüs elektrik şirketinden (JDECO) kiraladığı arsa üzerine 1,8 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracağı ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacağı bildirildi. Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada, JDECO’nun Filistin’in elektriğinin yüzde 25’inin dağıtımından sorumlu olduğu belirtildi. Söz konusu güneş yatırımını Zorlu Enerji’nin yüzde 75, JDECO’nun yüzde 25 ortaklığıyla mayısta kurulan ZJ Strong şirketinin yapacağı belirtilen açıklamada, Filistin’in Jericho bölgesinde güneş enerji santralinin kurulmasını öngören anlaşmanın imza töreninin 28 Ağustos Çarşamba günü Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu’nda gerçekleştiği belirtildi. Zorlu Enerji’nin, kiraladığı arsa üzerine güneş enerjisi santrali kuracağı ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacağı açıklandı.

Anlaşma Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak ve JDECO Genel Müdürü Hisham Omari tarafından imzalandı.

KURULU GÜÇ 100 MEGAVATA ULAŞACAK


  • Sinan Ak

  • Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji’nin bilgi birikimi ve deneyimini yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Söz konusu bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 megavat olmak üzere toplamda 100 megavat kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz” dedi. Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem de anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek,”Önümüzdeki dönemde 5 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelerimize başladık. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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