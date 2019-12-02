Filoda kayıp 100 bin araç

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nu açıkladı. 2019 yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü 9 ayda Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10,9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 530 milyon TL’yi aştı.

FİLO 284 BİN ADEDE GERİLEDİ

İnan Ekici

Daralan iç pazarın sebeplerinden birinin de filonun daralması olarak gösteren TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Sektörümüz 2018 yılında yüzde 11,5 daralmıştı. Bu sene ilk 9 ayda geçen seneki daralmanın da üzerinde bir daralma yaşadık. Şu anda geldiğimiz rakam yüzde 12,3. Dolayısıyla, operasyonel kiralama sektörü son 21 ayda yaklaşık olarak yüzde 22,5 daraldı. Yönettiğimiz pazara baktığımızda da 284 bin adetlere geri gelmiş bulunmaktayız. Bu, yaklaşık olarak 2015’e geri dönmek demek aslında. Son çeyrekte ise beklentimiz daralmanın duraksaması. 2019 yılını yüzde 12,3 daralmayla kapatacağımızı tahmin etmekteyiz. Araç yatırımı adetlerimiz ise 40-45 bin adet civarında olacaktır. Biz, sektör olarak satılan her 100 yeni otomobilin 20’sini satın alıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu pay, 10-12 adetlere kadar düştü. Otomobil pazarının daralmasının sebeplerinden bir tanesi de bizim daralmamız. Dolayısıyla, Türkiye otomobil pazarındaki kaybın 100 bin adedini günlük ve uzun dönemli kiralama sektörümüzden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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VERGİ DÜZENLEMESİ FAYDALI OLUR

Vergi kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin konuşan Ekici, kiralama sektörünün 5 bin 500 liralık limitle daralmayacağını aktardı. Düzenlemenin az da olsa avantajlı olacağını açıklayan Ekici şöyle devam etti: “Asıl önemli konu araç işletme giderlerinin sadece yüzde 70’ine kadarının gider yazılabilecek olması. Kanun teklifine göre, şirketler kiralama veya satın alma yoluyla edindikleri binek otomobillerin işletme giderlerinin yalnızca yüzde 70’e kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek, kalan yüzde 30’luk kısım ise şirketler için ekstra bir yük olacak. Şirketler, satın alarak edindikleri araçların kiralamadan farklı olarak, bakım, sigorta, lastik gibi giderlerinin yalnızca yüzde 70’ini gösterebileceğinden, kiralamanın önemi artacak ve kiralama daha fazla tercih edilebilecektir. Kanunla satışlar 140 binden 100 bine düşer. Bu 40 bin aracın ÖTV’si 1 milyar lira demek.”