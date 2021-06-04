Filyos'a 780 milyon liralık doğal gaz işletme tesisi: Karadeniz gazı için ilk temel

Sakarya Gaz Sahası’nda üretim ve iletim altyapısı için yapılan yatırım ödeneği tahsisatı, Türkiye petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bu yıl Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en büyük bütçe almasını sağladı.

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atacak. Bugün açılacak Filyos Limanı'nda temeli atılacak tesis, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak, Karadeniz’den çıkarılan doğal gaz Türkiye’ye buradan yayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, “Cuma günü Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, tesisten Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştiren Kanuni sondaj gemisine de bağlanacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki ikinci sondaj gemisi Kanuni’den çalışmalar hakkında bilgi alacak.

FOTOĞRAF 11 Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos’ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak’a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii’nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı’ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor. Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’ne lojistik üs olan Filyos Limanı’nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO’ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor. Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5’e ulaştı <br> <br> Geçen Şubat ayında Filyos Limanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5’e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5’e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU’luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU’luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir ifadelerine yer verdi. Kanuni Türkali’de, Fatih Amasra’da sondajını sürdürüyor <br> <br> Karadeniz’de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı’na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi geçen 4 Mayıs günü Sakarya Gaz Sahası’na hareket etti. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek. Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra-1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 150 yıllık proje gerçek oluyor: Filyos Limanı doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.

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ENDÜSTRİ BÖLGESİNE İŞLETME TESİSİ

Kanuni yaklaşık 1 ay önce Sakarya gaz sahasına gitmişti. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma’da yer alan Filyos Endüstri Bölgesinde inşa edilecek. Filyos tesisi, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Tesiste üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek. Karadeniz’de doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına ilk etapta 780 milyon lira yatırım yapılacak. Öte yandan Türkiye, envanterinde bulunan üç sondaj ve iki sismik arama gemisiyle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

GÜNDEM Karadeniz'deki gaz Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak

SERÜVEN 2018 YILINDA BAŞLADI

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik arama gemileri Türkiye’nin denizlerdeki gücünü oluşturuyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama serüveni 2018 yılında başlarken, Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, ilk sondajını 2018’de Akdeniz’de, Alanya-1 kuyusunda yaptı. Ardından yine Akdeniz’de Magosa-1 ve Narlıkuyu-1 kuyularında sondajını tamamlayan Fatih, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, yani 29 Mayıs 2020’de Karadeniz’e geçti.

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DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ SAKARYA

Fatih, Karadeniz’de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası’nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020’de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Fatih, çalışmalarına Türkali-3 kuyusunda devam ediyor. Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020’de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında sondaj için Karadeniz’e açıldı ve Türkali-2 kuyusunda testlere devam ediyor. Öte yandan Türkiye’nin Akdeniz’deki çalışmalarını sürdüren Yavuz sondaj gemisi için de Taşucu Limanı’nda bakım çalışmaları sürüyor.

Enerji ajansı: Keşfin değeri 80 milyar dolar

Uluslararası Enerji Ajansı Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfinin, ekonomik büyüklüğünü 80 milyar doların üzerinde olarak hesapladı. Keşfin ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.

Üretimde kademeli artış olacak

Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz’de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028’de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak. Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye’nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30’unu karşılayabilecek.