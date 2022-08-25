Finansal koç tuzağına dikkat: Dolar, altın ve borsaya artan vatandaş ilgisini fırsata çevirdiler

Vatandaşın son dönemde artan döviz, altın ve borsa merakı birileri için fırsat kapısı oldu. Finans koçu adı altında sosyal medyada faaliyet gösterenlerden bahsediyoruz. Bu kişiler, hizmet sitelerine veya arama motorlarına finansal yaşam koçu olduklarına dair ilan veriyor. Sonrasında size birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmeniz için yardım ediyor. Örneğin, 100 bin liranızın ne kadarını borsaya ne kadarını altına yatırmanız gerektiği konusunda danışmanlık yapıyorlar.

10 BİN LİRADAN BAŞLAYAN ÜCRET

Borsada çok kazandıran şirketlerin listesi, altının seyri, doların olası artışı gibi konularda meraklısını yönlendiriyor. Bazıları da paranızı nereye harcadığınızın özetini çıkarıyor. ‘Geçen ay markete fazla bütçe ayrılmış, giyimde savurganlık var’ gibi analizler yapıyor. Aslında birçok bankanın dijital uygulaması, aylık harcamalarınızı bir grafikle veya kalem kalem çıkarıyor. İşte finansal koçlar da ‘Paramı nasıl yönetsem, zenginim nereye harcasam’ diyenlerin yardımına koşuyor. Bir aylık hizmet karşılığında 10 bin liradan başlayan ücretler istiyorlar. Yaşam koçları bildiğiniz gibi uzun zamandır hayatımızda.

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HİZMET SİTELERİNDE SAYISIZ İLAN

Farklı yerlerden aldıkları sertifikalarla; oyunculuk, spor, diyet gibi alanlarda hizmet verenleri görüyoruz. Öyle ki doğum, eğitim ve bilişsel koçlarını her yerde görebilirsiniz. Armut gibi hizmet sitelerinde binlerce yaşam koçluğu ilanını görebilirsiniz. Bu kervana son olarak finansal koçlar eklendi. Uzmanlar hepimizi uyarıyor. Çünkü yanlış yönlendirmelerle birikimlerinizden olabilirsiniz. Tüketici dernekleri, bu kişilerin yanlış tavsiyeleri sonucundaki kayıplara karşı uyarıyor.

Mahmut Şahin

EKONOMİYE DE ZARAR BİR DURUM

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Finans okur yazarlığı konusunda maalesef gerideyiz. Finans koçluğu gibi kişilerle alakalı hiçbir yasal düzenleme olmadığı için yasal bir sorumluluk da yoktur. Yani, bir çeşit kumar oynanmaktadır. Spekülasyonlara açık bir ortam hazırlanmakta ve ekonomiye zarar verebilmektedir. Davul yatırımcının boynunda, tokmak yönlendiren de. Bu kişilerin kime ve neye hizmet ettiğini ise bilemeyiz” diyor.

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Kriptoya özendiriyor

Müşteri gibi bağlantı kurduğumuz finansal koçlar, ‘Nasıl fazla kazanırım’ gibi sorulara yanıt verdiklerini söylüyor. Özellikle kripto para piyasası gibi tartışmalı ve vatandaşın milyonlarca lirasını birkaç saniyede kaybettiği bir ortamda dikkat etmeniz gerekiyor. Kısacası, bizim dost sohbetlerindeki para mevzuları birilerinin kazancı oluyor. Malumuz bu koçluk işi kişisel gelişimden başlayıp finansa kadar uzandı. Mehter marşıyla çağırıp, İzmir marşıyla gönderen kişisel gelişim kitaplarının dünya çapında 1 milyardan fazla okuyucusu olduğu tahmin ediliyor. ‘Daha çok gelir sağlamanın yolları, başarabilirsin, yüreğinin götürdüğü yere git, gelirken 2 ekmek al’ kitapları bizi ne kadar güçlü kılıyor bilinmez ama hayatın kurgusu sanki daha basit. Dünyanın bütün kitaplarını oku, güçlü görün her defasında sevdiğine yenik düşersin. Kişisel de algılama, okuyucu! İşin doğasında, raconunda var. Bunu da yaz bir kenara.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLUP MÜŞTERİ BULUYOR

Finansal koçların çoğunun eğitimi ve en önemlisi bu alandaki yetkisi belli değil. Müşteri çekmek isteyenler ise özellikle Youtube ve Tiktok gibi mecralarda reklam kokan videolar yayınlıyor. Aslında banka ve finans şirketlerinin verdiği danışmanlık hizmeti şimdilerde koçluk adı altında denetimsiz şekilde yapılıyor.