Fındık üreticisi bayram ediyor: Kilogram fiyatı 25 lirayı geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kilogram alış fiyatının 22,5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak açıklaması memnuniyetle karşılandı. Bayram öncesi verilen bu haber üretici ve birlik temsilcilerine müjde oldu. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatının üreticileri fazlasıyla memnun ettiğini belirtti.

Sebahattin Arslantürk

SADECE ÜRETİCİ DEĞİL TÜM SEKTÖRLER KAZANDI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, hasat öncesi fındık fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahin, fiyatın sadece üreticileri değil, birçok sektörü yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, fındık fiyatının iyi olmasının bütün meslek gruplarına kazandıracağını söyledi. Geçen sene açıklanan fiyatla bu sene açıklanan fiyat arasında 6-7 lira gibi bir fark olduğuna işaret eden Şahin, bunun, çok büyük bir fark olduğunu aktardı. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık fiyatını duyurmasının ardından özellikle sosyal medyaya yansıyan açıklamaların, fiyatın sevinçle karşılandığını gösterdiğini kaydetti.

KİLOGRAM BAŞINA 25,5 LİRAYI BULDU

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ca Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira olarak açıklanan fiyatlar, yapılacak destekleme ödemeleri ile kilogram başına 25 lira ile 25,5 liraya yükselmiş olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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TARİHİ İHRACAT REKORU

Fındık ihracatının, tarihin en yüksek ihracat miktarına ulaştığına dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti: “1 Eylül 2019’da başlayan ihraç sezon başlangıcından 27 Temmuz 2020 tarihine kadar geçen yaklaşık 11 aylık dönemde fındık ihracatımız tarihin en yüksek ihracat miktarına çıkarak 327 bin 290 tona ulaşmıştır.”

Talebimiz karşılandı

Eyüp Ergan

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan ise 2020 ürünü fındık fiyatının 22 ve 22,5 lira olarak açıklanmasının üretimi teşvik edeceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk İSE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TSİAD) Sırrı Eren ise fındık taban fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fındık hasadından önce açıklanmasının, üreticinin de ihracatçının da üzerinde durduğu ve talep ettiği bir konu olduğunu belirtti.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı

Hasatta kafamız rahat edecek

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatının çiftçiyi memnun ettiğini söyleyerek ”Açıklanan fiyatla da bu değere bir kez daha vurgu yapılmış oldu” dedi. Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Başkanı Abdullah Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Şahin, üreticinin kafasında soru işaretlerinden uzak, mutlu bir hasat dönemi geçireceğine işaret etti.