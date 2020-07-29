Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Fındık üreticisi bayram ediyor Kilogram fiyatı 25 lirayı geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındığın kilogram fiyatı nedir?

Fındık üreticisi bayram ediyor: Kilogram fiyatı 25 lirayı geçti

Fındık sektör temsilcileri, destekleme ödemeleri ile kilogram başına 25 lira ile 25,5 liraya yükselecek fiyattan memnun. Bayram öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamlar, üreticileri sevindirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kilogram alış fiyatının 22,5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak açıklaması memnuniyetle karşılandı. Bayram öncesi verilen bu haber üretici ve birlik temsilcilerine müjde oldu. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatının üreticileri fazlasıyla memnun ettiğini belirtti.

Sebahattin Arslantürk

SADECE ÜRETİCİ DEĞİL TÜM SEKTÖRLER KAZANDI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, hasat öncesi fındık fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahin, fiyatın sadece üreticileri değil, birçok sektörü yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, fındık fiyatının iyi olmasının bütün meslek gruplarına kazandıracağını söyledi. Geçen sene açıklanan fiyatla bu sene açıklanan fiyat arasında 6-7 lira gibi bir fark olduğuna işaret eden Şahin, bunun, çok büyük bir fark olduğunu aktardı. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık fiyatını duyurmasının ardından özellikle sosyal medyaya yansıyan açıklamaların, fiyatın sevinçle karşılandığını gösterdiğini kaydetti.

KİLOGRAM BAŞINA 25,5 LİRAYI BULDU

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ca Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira olarak açıklanan fiyatlar, yapılacak destekleme ödemeleri ile kilogram başına 25 lira ile 25,5 liraya yükselmiş olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ İHRACAT REKORU

Fındık ihracatının, tarihin en yüksek ihracat miktarına ulaştığına dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti: “1 Eylül 2019’da başlayan ihraç sezon başlangıcından 27 Temmuz 2020 tarihine kadar geçen yaklaşık 11 aylık dönemde fındık ihracatımız tarihin en yüksek ihracat miktarına çıkarak 327 bin 290 tona ulaşmıştır.”

Talebimiz karşılandı

Eyüp Ergan

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan ise 2020 ürünü fındık fiyatının 22 ve 22,5 lira olarak açıklanmasının üretimi teşvik edeceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk İSE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TSİAD) Sırrı Eren ise fındık taban fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fındık hasadından önce açıklanmasının, üreticinin de ihracatçının da üzerinde durduğu ve talep ettiği bir konu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı

Hasatta kafamız rahat edecek

  • Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatının çiftçiyi memnun ettiğini söyleyerek ”Açıklanan fiyatla da bu değere bir kez daha vurgu yapılmış oldu” dedi. Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Başkanı Abdullah Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Şahin, üreticinin kafasında soru işaretlerinden uzak, mutlu bir hasat dönemi geçireceğine işaret etti.

İhracı istenen MHP'li vekilden Erdoğan'a fındık teşekkürü: Adamsın adam, vampirlere güzel bir ders verdin
GÜNDEM
İhracı istenen MHP'li vekilden Erdoğan'a fındık teşekkürü: Adamsın adam, vampirlere güzel bir ders verdin


Abone Ol Google News
Vahşet!

Vahşet!

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.
Her vakit dolup taşıyor

Her vakit dolup taşıyor

İlk günkü heyecanla cemaat saf tutuyor.
Yunanistana anladığı dilden mesaj

Yunanistan'a
anladığı dilden mesaj

Dini çeşitliliğimizi korumak için görülmemiş adımlar attık.
Almanya <br>endişe içinde

Almanya
endişe içinde

Ülke ülke tüm sayılar açıklandı.
Yunan<br>korsanlığa başladı

Yunan
korsanlığa başladı

Türkiye 83 sığınmacıyı daha kurtardı.
Önlem üstüne önlem

Önlem üstüne önlem

Toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Otuz gün <br>sonra ilk kez

Otuz gün
sonra ilk kez

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.

TBMM'de vaka<br>sayısı yükseldi

TBMM'de vaka
sayısı yükseldi

​Altı milletvekili hastahanede tedaviye alındı.
Türkiye cazibe merkezi oldu

Türkiye cazibe merkezi oldu

190 ülke arasında 33. sıraya yükseldi.
21 takımlı <br>Süper Lig

21 takımlı
Süper Lig

​'Küme düşmeme' tartışması yeniden alevlendi.
'Kendimi feda ediyorum'

'Kendimi feda ediyorum'

Askerlerimizin şehit olduğu kazada yürek yakan gerçek.
Bir kayıp daha

Bir kayıp daha

​Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu.
Dünyayı güzelleştiren hareket

Dünyayı güzelleştiren hareket

​Nijeryalı yetim Cemile'nin yaşadığı tarifsiz mutluluk.
Korona<br>gölgesinde Hac

Korona
gölgesinde Hac

​Yurt dışından giriş yasak, Kabe'ye dokunmak yasak...
Üsküdar'da bulundu

Üsküdar'da bulundu

​Belediye başkanı tweet attı: Nat Geo Üsküdar!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.