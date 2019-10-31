Ekonomi Fındık fiyatı 20 liraya koşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık fiyatı 20 liraya koşuyor

Serbest piyasada fındık fiyatları 17,50 lirayı görürken, Giresun’da Fındık Tüccarı olan Sezgin Kumaş ise üreticilerin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatların 20 liraya yükselebileceğini ileri sürdü.

Haber Merkezi IHA
Fındık Tüccarı olan Sezgin Kumaş
Fındık Tüccarı olan Sezgin Kumaş

Avrupa’da rekolte azlığının ve Türkiye’de ise TMO’nun müdahale alımlarının fındık fiyatının yükselmesinde etkili olduğunu kaydeden Fındık Tüccarı Sezgin Kumaş, “Sezonun neredeyse tam ortalarına geldik ve şuanda fındık fiyatı serbest piyasada 17, 50 civarında. Avrupalı alıcılar tamamen Türkiye’ye yöneldi. Çünkü Avrupa’da fındık rekoltesinin düşük olduğunu biliyoruz. Bir iki hafta önce haftalık ihracat 6-7 bin ton civarındayken bu ihracat iki katına yükselerek haftalık 13-14 bin tonları buldu. Görülüyor ki Avrupalı alıcılar iyice sıkıştı.

Türkiye’de TMO’nun müdahale alımlarının ve üreticinin elinde fındık tutması fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Üretici biraz daha elinde fındığını tutması halinde fiyatların 20 lirayı göreceğini söyleyebilirim. Eylül ayı okulların açıldığı dönem, fındıkta hasat sonu. O nedenle sezon başında piyasaya her yıl ciddi fındık inişi yaşanıyor.

Bu da piyasada fındık fiyatının düşüş olmasını sağlıyor. Mevcut ürünlerin büyük kısmının ağustos ve eylül aylarında piyasaya inmesi, kasım ve aralık aylarında Avrupa’da fındık ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu da fiyatının daha hızlı yükselmesini sağlıyor. Birkaç hafta içerisinde fındık fiyatı 20 lirayı görecektir. Tahminlerimiz bu yönde“ ifadelerini kullandı.

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