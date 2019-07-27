Fındıkta fiyat sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira; Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erdoğan, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde kilogram fiyatlarının fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına geldiğini kaydetti. Yeni fındık fiyatlarına hem üretici hem ticari sektör temsilcilerinden tam destek geldi.

REKOLTE DE YÜKSEK, FİYAT DA

Sebahattin Arslantürk

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasada olması ve açıklanan fiyatların, sektör açısından olumlu olduğunu vurgulayan Arslantürk, bu yıl geçen yıldan daha fazla ve kaliteli fındık yetiştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani rekolte ile birlikte fiyat da iyi oldu. Artık üreticilerimiz bundan sonra verim ve kaliteyi arttırarak da kazanabileceklerini daha iyi göreceklerdir. TMO, alımlarını, alt yapısını güçlendirerek aksatmadan yaptığında piyasada dengeli seyir olur."

DESTEKLE BİRLİKTE GAYET İYİ

Lütfi Bayraktar

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi" ifadesini kullandı. Müdahil alıma FİSKOBİRLİK'in de dahil edilmesi için girişimlerinin olacağını belirten Bayraktar, "Üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var zaten, piyasayı regüle etme anlamında böyle bir karar piyasaya daha olumlu yansıyacaktır" dedi.

REKLAM

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

Nurittin Karan

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da, açıklanan fiyatın hasat öncesi önemli bir rakam olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sezon fındık hasadı öncesi üreticinin derdine derman olduğunu belirten Karan, serbest piyasada fındık fiyatının 11-12 liraya gerilediği bir noktada açıklanan 17 liralık fındık alım fiyatının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Karan, "Fındık üreticisi Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşadı. Belki de üreticiler uzun yıllar sonra ilk kez fındık hasadına kafasında soru işareti olmadan başlayacak” diye konuştu.

ÜRETİCİ RAHAT NEFES ALACAK

Arslan Soydan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatında taleplerin büyük oranda karşılandığına vurgu yaparak, “Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak” dedi. TMO’nun piyasa sokulması yönünde alınan kararın çok önemli olduğuna da değinen Soydan, “Çünkü ilk defa fındık hasadı öncesi devletin bir alım kararı oldu. Geçen sene TMO geç piyasaya girmiş ve bazı tartışmalar yaşanmıştı. Bu sezon benzer durumla karşılaşmayacağız” ifadesini kullandı.

Çiftçiye bayram öncesi müjde



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini açıkladı. Polatlı’da halka hitap eden Erdoğan, “Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir” dedi.