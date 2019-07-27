Ekonomi Fındıkta fiyat sevinci
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta fiyat sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı. Buna göre kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatı kilogramda 17 lira; Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendi. Kilogram başına destekleme ödemesi de 2 lira oldu. Üretici ve ticari sektör temsilcileri, hem fındık fiyatlarının hem de rekoltenin yüksek olmasından dolayı çifte bayram yaşadıklarını belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira; Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erdoğan, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde kilogram fiyatlarının fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına geldiğini kaydetti. Yeni fındık fiyatlarına hem üretici hem ticari sektör temsilcilerinden tam destek geldi.

REKOLTE DE YÜKSEK, FİYAT DA

Sebahattin Arslantürk

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasada olması ve açıklanan fiyatların, sektör açısından olumlu olduğunu vurgulayan Arslantürk, bu yıl geçen yıldan daha fazla ve kaliteli fındık yetiştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani rekolte ile birlikte fiyat da iyi oldu. Artık üreticilerimiz bundan sonra verim ve kaliteyi arttırarak da kazanabileceklerini daha iyi göreceklerdir. TMO, alımlarını, alt yapısını güçlendirerek aksatmadan yaptığında piyasada dengeli seyir olur."

DESTEKLE BİRLİKTE GAYET İYİ

Lütfi Bayraktar

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi" ifadesini kullandı. Müdahil alıma FİSKOBİRLİK'in de dahil edilmesi için girişimlerinin olacağını belirten Bayraktar, "Üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var zaten, piyasayı regüle etme anlamında böyle bir karar piyasaya daha olumlu yansıyacaktır" dedi.

REKLAM

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

Nurittin Karan

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da, açıklanan fiyatın hasat öncesi önemli bir rakam olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sezon fındık hasadı öncesi üreticinin derdine derman olduğunu belirten Karan, serbest piyasada fındık fiyatının 11-12 liraya gerilediği bir noktada açıklanan 17 liralık fındık alım fiyatının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Karan, "Fındık üreticisi Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşadı. Belki de üreticiler uzun yıllar sonra ilk kez fındık hasadına kafasında soru işareti olmadan başlayacak” diye konuştu.

ÜRETİCİ RAHAT NEFES ALACAK

Arslan Soydan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatında taleplerin büyük oranda karşılandığına vurgu yaparak, “Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak” dedi. TMO’nun piyasa sokulması yönünde alınan kararın çok önemli olduğuna da değinen Soydan, “Çünkü ilk defa fındık hasadı öncesi devletin bir alım kararı oldu. Geçen sene TMO geç piyasaya girmiş ve bazı tartışmalar yaşanmıştı. Bu sezon benzer durumla karşılaşmayacağız” ifadesini kullandı.

  • Çiftçiye bayram öncesi müjde
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini açıkladı. Polatlı’da halka hitap eden Erdoğan, “Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

Doğu Akdeniz’de iş birliği yapalım
EKONOMİ
Doğu Akdeniz’de iş birliği yapalım
Türkiyeyi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandilden

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.
Çiftçiye tohum müjdesi

Çiftçiye
'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.
Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan Türkler kurtarıldı

Kwara eyaletinde 4 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.
Erdoğan'dan<br> taziye telefonu

Erdoğan'dan
taziye telefonu

​Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı'nı İmran Han'ı aradı.
Asıl hedef<br>Özil değildi

Asıl hedef
Özil değildi

​Ünlü futbolcuya saldırının detayları netleşti.

Antalya'da<br> grev başladı

Antalya'da
grev başladı

"İş sözleşmelerinin feshedileceğine dair tehdit yapılıyor."

Heyecanlandıran yatırım iddiası

Heyecanlandıran yatırım iddiası

​Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Erdoğan'dan gündeme dair çok önemli açıklamalar.
İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu

​Teslim olan PKK'lı teröristten çarpıcı itiraflar.
Faiz düştü<br>battık mı bittik mi?

Faiz düştü
battık mı bittik mi?

Erdoğan, 425 baz puanlık faiz indirimini yorumladı.
Azmettirici de öldürüldü

Azmettirici de öldürüldü

Diplomatımızın şehit edilmesinde rolü vardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.