Fındıkta yüksek verim sevinci

Fındık üreticisi bu yıl yüksek verimli bir sezon geçiriyor. Havaların iyi gitmesi ve tarım teknolojilerindeki gelişme gibi etkenler, bu yıl bahçelerde bolluğu beraberinde getirdi. Fındığın başkenti Giresun’da geçtiğimiz hafta başlayan ürün toplama işi, şenlik havasında yürütülüyor. Piraziz Belediyesi’nin organize ettiği hasat şenliğinde görüştüğümüz fındık üreticilerinin yüzü gülüyor. Bu yıl dönüm başına alınan ürün miktarının iyi olması bu yılki toplam fındık miktarını (rekolte) yukarılara taşıyacak. Geçen yıl 650 bin ton olan fındık rekoltesinin bu yıl yüzde 13,7’lik artışla 740 bin tona yaklaşması bekleniyor.

BAHÇELERDE ŞENLİK VAR

Karadeniz’de fındık hasat zamanı yıllara göre az çok değişmekle beraber, sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos, yüksek kolda ise 20 Ağustos'tan sonra başlar. Bu yıl hasat takvimi 0 metre ila 250 metre arasındaki rakımlı bölgeyi ifade eden sahil kolunda 4 Ağustos’ta başladı. Üreticilerin sahil kolundaki bahçelerde yürüttüğü hasat takvimi yaklaşık 10 gün sürecek ve yarın tamamlanacak. Ardından da daha yüksek rakımlı bahçelerde hasat devem edecek.

PİRAZİZ’İN FINDIK EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Piraziz’deki fındık ekonomisine dikkat çeken Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, verimin yıl yüksek olmasının üreticiyi memnun ettiğini ifade etti. Piraziz’de son 4 yıldı 6 tane fındık kırma atölyesi açıldığını belikten Ayyıldız, “Bunların sayısı daha da artacaktır. Fındık üreticisi kabuklu fındığını bu atölyelere götürüp; kavrulmuş fındık, çiğ fındık, fındık ezmesi olarak işletip teslim alıyor” dedi. Fındığın kullanım alanlarının çeşitlenmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Ayyıldız; krokan, tuzlu fındık, fındık ezmeli tatlı (pikolava), fındık unu, fındık yağı, kıyılmış fındık gibi çeşitli ürünler elde edildiğini vurguladı.

ALIM FİYATI BELİRLENİRKEN ÜRETİCİ ANKETİ YAPILDI

Giresun Milletvekili Nazim Elmas, fındık alım fiyatlarının üreticinin beklediği rakamlar olduğunu söyledi. Gecen yıl 82,5 lira olan levant kalite fındığın kilogram fiyatının bu yıl 130 liraya yükseltildiğini belirten Elmas, dolar bazında da kilogram fiyatının 3.2 dolardan 4 dolara çıkmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Fiyatı belirleme yöntemi hakkında da bilgi veren Elmas, "Bölge milletvekillerinin de bulunduğu bir komisyon bu yılki alım fiyatının ne olması gerektiğini üreticilere sordu. Bu yılki rekolte tahminini ve maliyetleri de göz önünde bulunduruldu" dedi.

YÜKSEK VERİM İYİ BAKIMLA OLUR

Fındık toplama süreci yaklaşık bir ay sürse de, bahçelerdeki çalışma takvimi yılın tamamına yayılmış durumda. Eylül ayında toprak tahlili yaptıran üretici için, tahlil sonucuna göre bir yıllık bakım ve besleme programı oluşturulur. Budama, gübreleme, dip temizleme gibi işlemlerin zamanında ve eksizsiz yapıldığı bahçelerden yüksek verim elde ediliyor. Bölgede dekarda ortalama 80-90 kilogram olan fındık verimi, örnek gösterilen iyi bakımlı bahçelerde 250-300 kilograma kadar çıkıyor.







