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Ekonomi Fındıktaki 3 tehlike
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıktaki 3 tehlike: Fırtına, külleme hastalığı ve kurt

Fındıktaki 3 tehlike!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu yağışının, bazı fındık bahçelerinde yüzde 90 hasara neden olduğunu belirterek, fındığın fırtına, külleme, fındık kurdu gibi çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 22 Mayıs tarihinde yaşanan dolu olayı sonrası, 5-6 ilçede kısmi zararlar meydana geldiğini belirtti. Özellikle, Fatsa, Kumru, Korgan, Gölköy, Gürgentepe, Ünye ve Samsun’un Terme ilçesinde belirli bölgelerinde hasar oluştuğunu aktaran Soydan, etkili olan dolu yağışının, fındığa ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti.

  • Soydan, “Şu anda eksperler alanda çalıştı. Alanlarda yapılan çalışmalara göre ortalama yüzde 50-60 hatta bazı bahçelerde yüzde 90’a varan zararlar ile karşı karşıya kalmış durumdayız” dedi.

"Fırtına, külleme ve fındık kurdu rekolteyi ciddi derecede düşürüyor"

Fındığın, dolu olaylarının yanı sıra fırtına tehlikesi ile de karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Soydan, “Fırtınanın, çotanakların büyüdüğü zaman ciddi zararları oluyor. O sert esen rüzgarlar çotanaklarımız ciddi derecede yere döküyor. Bu da fındığımızdaki rekolteyi önemli ölçüde etkiliyor. Bunun yanında fındıkta yaklaşık 5 yıldır yaşadığımız külleme hastalığı var. Bu hastalık bu günlerde ortaya çıkıyor. Yapraklarda başlayan beyaz tabaka çotanağa doğru geçiyor ve fındığın fotosentezini engelleyerek, çürümesine sebep veriyor. Bu da fındık açısından önemli bir hastalık. Bu hastalık da yıllardır rekolteyi ciddi bir derecede etkiliyor” diye konuştu.

Dolu yağışı bazı fındık bahçelerinde yüzde 90 hasara neden oldu.

Çiftçiler, gün geçtikçe hastalıklar karşı daha çok bilinçleniyor

Hastalıklarla ilgili, hem ziraat odalarının, hem de tarım müdürlüklerinin iş birliği içerisinde çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Soydan, “Özellikle bu sene çiftçilerimizin külleme ile ilgili mücadele ettiğini açıkça görüyoruz. Üreticilerimiz hem bilinçli ilaç atma, hem de ne mücadele ile ilgili ne zaman ne yapılacağını odalarımıza gelerek tarım danışmanları ile birlikte mücadeleyi yapmaya gayret ediyor. Çünkü bu rekolteyi etkileyen en önemli hastalıklardan birisi. Bu aylarda fındık kurdu zararlısı da ciddi derecede zarara veriyor.”

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