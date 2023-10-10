Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiğinin altı çizildi.