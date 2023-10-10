|
Ekonomi

Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı kapatıldı

Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatıldı. Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.

15:19 . 10/10/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Finlandiya gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid'den yapılan açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz transferinin durdurulduğu belirtildi.


Açıklamada, Finlandiya'nın gaz tedarikinin Inkoo ve Hamina sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri aracılığıyla güvence altına alındığı aktarıldı.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Doğalgaz tüketiminin yüksek seyredeceği kış aylarına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terminaller, önümüzdeki kış da dahil olmak üzere Finlandiya'nın ihtiyaç duyduğu gazı sağlayacak kapasite ve kabiliyete sahiptir. Piyasa oyuncularına, Inkoo veya Hamina LNG terminalleri üzerinden ihtiyaç duydukları gaz tedarikini sağlamaları talimatı verilmiştir. Böylece önümüzdeki kış sezonunda gaz tedarikinin sürekliliği güvence altına alınmıştır."


Açıklamada, olağan dışı basınç düşüşünün boru hattındaki hasar ve bundan kaynaklanan sızıntı nedeniyle olabileceği vurgulanarak, "Boru bölümü hasar görmüşse, ortaya çıkan olası gaz sızıntısı boru hattı izole edildiğinde ve vanalar kapatıldığında durdurulmuştur. Konu araştırılmaktadır." denildi.


Estonyalı operatör Elering'in açıklamasında da "Kapatılmadan önce Balticconnector, Finlandiya'dan Estonya'ya gaz taşıyordu. Finlandiya'dan gelen gazın çoğu da Letonya'ya iletiliyordu." bilgisi paylaşıldı.

Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.




#Finlandiya
#Estonya
#Doğalgaz
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hamas'ın amacı nedir? Hamas kimdir, ne zaman kuruldu?