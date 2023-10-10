Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı kapatıldı

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Finlandiya gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid'den yapılan açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz transferinin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Finlandiya'nın gaz tedarikinin Inkoo ve Hamina sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri aracılığıyla güvence altına alındığı aktarıldı.
"Terminaller, önümüzdeki kış da dahil olmak üzere Finlandiya'nın ihtiyaç duyduğu gazı sağlayacak kapasite ve kabiliyete sahiptir. Piyasa oyuncularına, Inkoo veya Hamina LNG terminalleri üzerinden ihtiyaç duydukları gaz tedarikini sağlamaları talimatı verilmiştir. Böylece önümüzdeki kış sezonunda gaz tedarikinin sürekliliği güvence altına alınmıştır."
Açıklamada, olağan dışı basınç düşüşünün boru hattındaki hasar ve bundan kaynaklanan sızıntı nedeniyle olabileceği vurgulanarak, "Boru bölümü hasar görmüşse, ortaya çıkan olası gaz sızıntısı boru hattı izole edildiğinde ve vanalar kapatıldığında durdurulmuştur. Konu araştırılmaktadır." denildi.
Ticari kullanıma 1 Ocak 2020'de açılan ve arz talep dengesine göre çift yönlü akış sağlanan boru hattıyla günde 7,2 milyon metreküp gaz iletiliyor.