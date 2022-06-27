Ekonomi Finlandiyadan Türkiye adımı Ortak girişimler oluşturmak istiyoruz
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Finlandiya'dan Türkiye adımı: Ortak girişimler oluşturmak istiyoruz

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Finlandiya'nın Türkiye'de daha fazla üretim yapmayı planladığını ve ortak girişimler oluşturmak istediğini belirterek, "Her iki ülke için de istihdam oluşturmak ve birlikte büyümek istiyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Finlandiyadan Türkiye adımı: Ortak girişimler oluşturmak istiyoruz
Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari yaptığı açıklamada, hem Türkiye hem de Finlandiya açısından çok önemli bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunduğunu, farklı sektörlerden Finlandiya'nın önde gelen 20'den fazla şirketiyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de büyük, başarılı inşaat firmaları olduğunu ve Finlandiya'nın bu alanda inovasyon ve teknolojisinin bulunduğunu aktaran Skinnari, Türkiye ve Finlandiya'nın bu bölgede ve üçüncü pazarlarda ortak projeler yürütebileceğini kaydetti.

Skinnari, Türkiye ve Finlandiya'nın sağlam ve iyi ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye, tekstil sektöründe lider bir ülke. Finlandiya'nın bu alanda büyük inovasyonları var. Uzun vadede Türkiye ve Finlandiya üçüncü pazarlarda birçok ortak girişimde bulunabilir." dedi.

Yatırımda ve yeni iş modellerinde döngüsel ekonominin varlığına işaret eden Skinnari, "Eski üretim modellerinde çok fazla israf oluyor. Yeni üretim modelleri ile bunun önüne geçilebilir. Eski üretim modellerinde üretim için uzak Asya'ya gitmemiz gerekmiyor. Türkiye; yeni üretim modelleriyle, inovasyonlarla bunu gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

"Finlandiya, Türkiye'de daha fazla üretim yapmayı planlıyor ve ortak girişimler oluşturmak istiyor"

Ville Skinnari, Türkiye'nin tedarik zinciri ve üretim konusunda bölgesinde bir merkez olduğuna işaret ederek, lojistik zincirlerinin dijital platformlarla desteklenerek deniz taşımacılığı ve trenlerin kombine hale getirilmesinin doğanın korunmasına, daha fazla zaman ve para tasarrufuna katkı sağlayacağını kaydetti.

Finlandiya'nın 5G ve yaklaşmakta olan 6G üzerine sıkı çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Skinnari, "İstanbul'da Nokia ile yeni 5G laboratuvarımızı hizmete aldık. Bu harika bir ortaklık. Neden harika? Çünkü startuplar katılacak, gençler katılacak ve farklı endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan inovasyonu gerçekleştirecekler." dedi.

Skinnari, Finlandiya'nın Türkiye'de daha fazla üretim yapmayı planladığını ve ortak girişimler oluşturmak istediğini ifade ederek, "Her iki ülke için de istihdam yaratmak ve birlikte büyümek istiyoruz. Türkiye'de iletişim, ekonomi, ticaret ve birçok alanda görüşmeler yaptık." diye konuştu.

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