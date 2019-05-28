Fintek trenini kaçırmayalım

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz” dedi. Aşan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle beraber kurulan ofislerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi alanlara yoğunlaşacağının işaretini verdiğini söyledi. Ofislerin kamuda çok alışık olunmayan özerk bir yapısı olduğunu belirten Aşan, “Bunun tek sebebi de bürokrasinin içinde kalınmasın, hızlı kararlar alınabilsin diye. Cumhurbaşkanımız tarafından Finans Ofisi'ne verilmiş bazı görevler var” dedi.
BANKACILIĞIN PAYINI DÜŞÜRMELİYİZ
Türkiye'de temel hedefin finans kesiminde derinliğin sağlanabilmesi olduğunu ifade eden Göksel Aşan, “Bunda da en kritik alan bankacılık sektörü. Bankacılık sektörünün ağırlığının azaltılması. Bunu söyleyince yanlış anlaşılıyor. Bankacılık sektörünü küçültmek gibi bir niyetimiz yok. Sektörü büyütelim, bankacılık dışı sektörü daha çok büyütelim. Böylece oran olarak gelişmiş ülkelere yakın bir yere doğru gidebilelim. Bizde bankacılığın payı yaklaşık yüzde 90, bankacılık dışı sektörün payı yüzde 10 civarındadır. ABD'yi ekstrem bir durum olduğu için dışarıda bırakırsak, Avrupa'da oran yarı yarıyadır” dedi.
FİNTEK GİRİŞİMLERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK ZORUNDAYIZ
Aşan, Finans Ofisi'nin finansal sektörün derinleştirilmesi konusunu daha hızlandırmayı, alternatif finansal alanların oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedeflediğine dikkati çekti. Göksel Aşan, sermaye piyasalarındaki teknolojik gelişmelere ve finteklerin önemine ilişkin ise şunları kaydetti: “İstanbul Finans Merkezi'nin bir ayağını İslami Finans Merkezi olarak koyduk ikinci ayak da finteklerdir. Biz orayı bankalarla doldurmak istemiyoruz aslına bakarsanız oranın çok büyük bir kısmını finteklerle doldurmak istiyoruz. Çünkü 10-15 yıl sonraki tren (kaçırılmaması gereken) bunlar olacak. Ve aslında öyle fırsatlar sunan bir alandan da bahsediyoruz ki çok büyük bir birikim gerektirmiyor. Yani milyarlarca dolarınız olması gerektiği alanlar değil bunlar. Çok küçük yatırımlarla maliyetlerle öyle araçlar oluşturabiliyorsunuz ki özellikle bu fintek meselesinde.”
50’SİYLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ
Mümkün olduğunca çok fintek girişiminin önünü açmak ve destek de vermek zorunda olduklarını vurgulayan Aşan, “Bunlar binlerce olabilir. Bunların 900 tanesi başarısız olsa, 50'si elense, 50'si size kalsa, o 50 taneyle dünyayı değiştirirsiniz. Böyle bir alandan bahsediyoruz” dedi. Dijitalleşmenin finans ve bankacılık sisteminde gittikçe önemini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Aşan, "Bankacılık sisteminin bu haliyle bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir dönüşüm gerçekleşecek inşallah orada. Bizim bankacılık sektörümüz bu dönüşümün ortağı olmayı tercih ederler, çok da isabetli bir şey yaparlar. Zaten var gerçekten, bazı bankalarımız gerçekten buna epey önem veriyorlar ve ciddi yatırımlar yapmış durumdalar” şeklinde konuştu.
- Dünyaya anlatmaya çalışıyoruz
- İFM’de temel amacın bürokratik taraftaki engelleri ortadan kaldırmak olduğuna vurgu yapan Aşan, şöyle devam etti: “Projeye hız vermeyi amaçlıyoruz. İnşaat tarafı ilerleyecek, 1-2 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde orası başlayacak. İFM’nin nasıl bir finans merkezi olacağını dünyaya anlatmak için, bu işte uzman dünyada finans merkezleri sıralamasını yapan bir firmayı Londra’da ziyaret ettik. Onlarla ön anlaşma yaptık. Firma, bize rapor hazırlayacak ve dış algıyı yönetme konusunda danışmanlık verecek.”
- Orta Doğu’dan ciddi ilgi
- İFM’ye Orta Doğu’dan ciddi bir ilgi olduğunu belirten Aşan, “Finans merkezini yapmak bile istiyorlar. Bunu yapmayacağız, işimizi bitirip onları orada misafir edeceğiz. Londra’dan Citi UK, ki onlar çeşitli özerk belediye yapısı gibi yapıdır. Onlar çok ilgileniyor. Onlar gelip ortaklık yapma peşindeler. Ortaklı olursa oradakilerden bir kısmı buraya gelebilir. Ama benim niyetim buraya yabancı banka getirmek değil, öyle bir planım yok. Burayı biraz 10-15 yıl sonrasının finans merkezi gibi tasarlamak lazım” dedi.
- Ana hedef Asya olacak
- İslami Finans’ta Orta Doğu’daki benzer hizmetlerin Türkiye’ye taşınması halinde, sermayenin önemli bir kısmının Türkiye’ye getirilebileceği kanaatinde olduğunu anlatan Aşan, dışarıda da konuyu anlatacaklarını belirtti. Aşan, ana hedeflerinin Asya olacağını kaydederken şunları söyledi: “Kuveyt, Malezya, Katar ile iş birliğine gidebilirsek çok önemli katkısı olacaktır. Haziran sonu gibi Hong Kong, Japonya ve Şanghay’ı ziyaret edeceğiz. Özellikle Çin, kendi para birimi cinsinden ticarete çok yatkın.”