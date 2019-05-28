Fintek trenini kaçırmayalım

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz” dedi. Aşan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle beraber kurulan ofislerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi alanlara yoğunlaşacağının işaretini verdiğini söyledi. Ofislerin kamuda çok alışık olunmayan özerk bir yapısı olduğunu belirten Aşan, “Bunun tek sebebi de bürokrasinin içinde kalınmasın, hızlı kararlar alınabilsin diye. Cumhurbaşkanımız tarafından Finans Ofisi'ne verilmiş bazı görevler var” dedi.

Göksel Aşan

BANKACILIĞIN PAYINI DÜŞÜRMELİYİZ

Türkiye'de temel hedefin finans kesiminde derinliğin sağlanabilmesi olduğunu ifade eden Göksel Aşan, “Bunda da en kritik alan bankacılık sektörü. Bankacılık sektörünün ağırlığının azaltılması. Bunu söyleyince yanlış anlaşılıyor. Bankacılık sektörünü küçültmek gibi bir niyetimiz yok. Sektörü büyütelim, bankacılık dışı sektörü daha çok büyütelim. Böylece oran olarak gelişmiş ülkelere yakın bir yere doğru gidebilelim. Bizde bankacılığın payı yaklaşık yüzde 90, bankacılık dışı sektörün payı yüzde 10 civarındadır. ABD'yi ekstrem bir durum olduğu için dışarıda bırakırsak, Avrupa'da oran yarı yarıyadır” dedi.

FİNTEK GİRİŞİMLERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK ZORUNDAYIZ

Aşan, Finans Ofisi'nin finansal sektörün derinleştirilmesi konusunu daha hızlandırmayı, alternatif finansal alanların oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedeflediğine dikkati çekti. Göksel Aşan, sermaye piyasalarındaki teknolojik gelişmelere ve finteklerin önemine ilişkin ise şunları kaydetti: “İstanbul Finans Merkezi'nin bir ayağını İslami Finans Merkezi olarak koyduk ikinci ayak da finteklerdir. Biz orayı bankalarla doldurmak istemiyoruz aslına bakarsanız oranın çok büyük bir kısmını finteklerle doldurmak istiyoruz. Çünkü 10-15 yıl sonraki tren (kaçırılmaması gereken) bunlar olacak. Ve aslında öyle fırsatlar sunan bir alandan da bahsediyoruz ki çok büyük bir birikim gerektirmiyor. Yani milyarlarca dolarınız olması gerektiği alanlar değil bunlar. Çok küçük yatırımlarla maliyetlerle öyle araçlar oluşturabiliyorsunuz ki özellikle bu fintek meselesinde.”

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50’SİYLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Mümkün olduğunca çok fintek girişiminin önünü açmak ve destek de vermek zorunda olduklarını vurgulayan Aşan, “Bunlar binlerce olabilir. Bunların 900 tanesi başarısız olsa, 50'si elense, 50'si size kalsa, o 50 taneyle dünyayı değiştirirsiniz. Böyle bir alandan bahsediyoruz” dedi. Dijitalleşmenin finans ve bankacılık sisteminde gittikçe önemini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Aşan, "Bankacılık sisteminin bu haliyle bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir dönüşüm gerçekleşecek inşallah orada. Bizim bankacılık sektörümüz bu dönüşümün ortağı olmayı tercih ederler, çok da isabetli bir şey yaparlar. Zaten var gerçekten, bazı bankalarımız gerçekten buna epey önem veriyorlar ve ciddi yatırımlar yapmış durumdalar” şeklinde konuştu.