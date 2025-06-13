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Fırsatçılara 40 milyon lira ceza

Fırsatçılara 40 milyon lira ceza

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1,3 milyon ürünü denetledi.
Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1,3 milyon ürünü denetledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’ye gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, 23 Nisan 2005 İstanbul depremi sonucunda gelen şikâyet ve iddialar akabinde bakanlığın harekete geçtiğini ifade etti. Bolat, elektronik pazar yerlerinin detaylı incelendiğini, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 23 Nisan sonrasında haksız fiyat arttırdığı tespit edilen 60 işletme hakkında toplam 13 milyon 136 bin 110 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.


164 BİN İŞLETME DENETLENDİ

Bakan Bolat, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşın aleyhine gelişebilecek tüm durumların yakinen takip edildiğini vurguladı. Bolat, “Deprem günü ve sonraki günlerde fırsatçılık niteliğinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 108 adet emlak işletmesine toplam 27 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi. Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1,3 milyon ürünü denetledi.


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