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Ekonomi

Fırsatçılara karşı tek elden denetim

E-ticarette ve perakende satışta kontrolleri etkinleştirmek üzere Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu hayata geçirilecek. 10 farklı kamu kuruluşu tarafından yapılan işi tek çatı altında toplayacak kurum; tüketici sağlığının ve fiyat istikrarının korunması için çalışma yapacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 01:01 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tüketicinin korunmasına yönelik hizmetlerin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 10 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi tek çatı altında toplanacak. Bu yıl faaliyete geçirilmesi planlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve maddi kayıplarının olumsuz yönde olmaması yönünde, üreticiler için de kazançlarını ve ürünlerinin piyasadaki imajını korumaya yönelik çalışmalar yapacak.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ve fiyat istikrarının korunması için çalışmalar yapacak Böylece, özellikle enflasyonun üzerinde yapılan fahiş fiyat artışları ve piyasanın istikrarının sağlanması için daha hızlı adımlar atılabilecek. Son toplantısını 2023 yılının sonunda yapan Piyasa Gözetleme ve Denetleme Kurulu Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile yapıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA BAĞLI OLACAK

Kuruma dönüştürülmesi planlanan kurul yine Ticaret Bakanlığı'na bağlı olacak. Böylece diğer bakanlıklarda koordineli şekilde denetim ve gözetim işlemleri yürütülecek. Ayrıca piyasadaki fiyat dengesini bozan kişilere de verilecek cezaların kurumun açılışıyla birlikte artırılması bekleniyor.

E-TİCARETİ DE KAPSIYOR

Kurumun oluşturulmasıyla birlikte e-ticarette piyasa gözetim ve denetimini etkinleştirmek üzere sistem kurulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenleme çalışmaları da yeniden şekillendirilecek. Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri toplulaştırılacak, sahada yapılan uygulamalarda farklılıklar yapılacak.



#e-ticaret
#ekonomi
#ticaret
#denetim
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