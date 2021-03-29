Ekonomi Çip krizi büyüyor Renault ve Tofaşın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
OTOMOTİV

Ford Otomotiv, mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime ara veriyor

Çip krizi büyüyor: Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor

Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektöründe ortaya çıkan çip krizi Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarına da sıçradı.. Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime altı gün ara vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ford Otomotiv, mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime ara veriyor
Ford Otomotiv fabrikasını 6 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Sıfır otomobilde çip krizi!
EKONOMİ
Sıfır otomobilde çip krizi!

ÇİP KRİZİNİN ETKİSİ EN AZA İNDİRGENDİ

Açıklamada, şirketin ana ortağı Ford Motor Company’nin küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalıştığı vurgulanarak, şirket olarak, tedarikçilerle birlikte gerekli planlamaların yapıldığı ve tedarik sıkıntısının olası etkilerinin en aza indirildiği ifade edildi.

Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektöründe bu sefer de çip krizi yaşanıyor.
Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektöründe bu sefer de çip krizi yaşanıyor.

ÜRETİME 6 GÜN ARA VERİLECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021’den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir. Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir.”

Çip krizi Türkiye'ye sıçradı: Renault'un ardından Tofaş da üretime ara veriyor
EKONOMİ
Çip krizi Türkiye'ye sıçradı: Renault'un ardından Tofaş da üretime ara veriyor

Oyak Renault üretimi geçici olarak durdurdu
EKONOMİ
Oyak Renault üretimi geçici olarak durdurdu
Abone Ol Google News
Şifa diye satılıyor: Hasta ediyor

'Şifa' diye satılıyor: Hasta ediyor

Dikkat! Bu yağlar gerçek sızma zeytinyağı değil.
Osmanlıya ait en eski eser

Osmanlı'ya ait en eski eser

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisanda başlıyor

​Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor.

​Mısır medyası geminin normal rotasına döndüğünü yazdı.

Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle yoğunluk yüzde 56 oldu.

​Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması.
'Dijital Totalitarizm'

'Dijital Totalitarizm'

Hesabı kapatılan Maduro'dan Facebook'a tepki.
Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

​ABD Başkanı Joe Biden temmuz ayını işaret etmişti.
Korona<br>tedbirlerini uygulayın

Korona
tedbirlerini uygulayın

​Almanya Başbakanı Merkel'den eyalet başbakanlarına çağrı.
Göz açtırmıyorlar

Göz açtırmıyorlar

​Fatih'te ekipler hem içeride hem dışarıda denetim yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.