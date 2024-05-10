Fransız okullarına 'kartel' cezası

Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint Michel ve Sainte Pulchérie eğitim kurumları 1- 5 ve 9’uncu sınıfların yıllık fiyatları noktasında ortak hareket ettikleri kesinleştirildi ve bu okullara para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra bu okullarda çalışan Türk vatandaşlığına sahip öğretmenler için de ortak maaş belirlendiği tespit edildi. Okul ücretlerinin ortaklaşa belirlenmesi dolayısıyla 5 okula toplamda 12 milyon 795 bin 945 TL, ortak maaş belirlenmesi konusu için ise 8 milyon 529 bin 963 TL para cezası uygulandı. 5 okula toplam 21,3 milyon TL para cezası uygulandı.