Fuzul’den milli takıma sponsorluk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fuzul Tasarruf Finansman ile milli takımlar ana sponsorluğu için anlaşma imzaladı. İş birliğiyle Kadın ve Erkek A Milli Takımlar’ın faaliyetlerine 2 sezon boyunca destek sağlanması hedefleniyor. İmza töreni, dün Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

DÜNYA KUPASI’YLA İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan iş birliğinin yalnızca bugünü değil geleceği de kapsayan bir adım olduğunu belirterek, "Bu iş birliği sadece bugünü değil, yarını da inşa etmenin bir parçası. Türk futbolunu ileri taşımayı hedefliyoruz. Milli takımın başarısını kalıcı kılacak her iş birliği bizim için çok önemlidir. Alanında en güçlü kuruluşlardan birisi olan Fuzul ile kıymetli bir anlaşma yapıyoruz. Topluma değer katan vizyonuyla Fuzul, futbolumuzun gelişine kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu. Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda desteklerin artacağına dikkat çekti.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE DESTEK

Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da milli takımların toplumun ortak değeri olduğunu belirterek, anlaşmanın kurumları adına önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Akbal, "Yerli ve milli olmanın sözde değil, özde olması için buradayız. 30 yılı aşkın süredir büyüttüğümüz ailemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Futbolda 11 yıldız, Türkiye paydaşında birleşip tek yumruk olur. Milli takım sahaya çıkınca 86 milyonun yüreği tek bir amaç için çarpar. Biz de bu birleştirici gücün en sadık destekçisi olmaya talibiz. Bu imza bir başlangıç” dedi.







