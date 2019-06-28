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Ekonomi G20 Liderler Zirvesi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

G20 Liderler Zirvesi başladı

G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde bugün başladı. Küresel ekonomideki temel risklerin tartışılacağı zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 üyeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini ve ticaretinin de yüzde 75'ini oluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​G20 Liderler Zirvesi, bu yıl Japonya'da gerçekleştiriliyor.
​G20 Liderler Zirvesi, bu yıl Japonya'da gerçekleştiriliyor.

Japonya'nın Osaka kentinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

Japon yetkililerin, 2 gün sürecek sürecek G20 Liderler Zirvesi'nin başarılı geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor. Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılımı beklenirken, liderleri korumak için 32 bin polis görev alacak.

ABD'YE KARŞI PROTESTO BEKLENİYOR

G20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Yine zirvede, insan hakları savunucuları, çevreciler ve savaş karşıtı grupların protesto gösterilerinde bulunması beklenirken, gösterilere, ABD ordu birliklerinin Okinawa'dan gönderilmesini isteyen Japon milliyetçilerin de katılımı öngörülüyor. Ayrıca G20'de Türkiye'nin Japonya başta olmak üzere özellikle Asya'daki diğer katılımcı ülkelerle geliştirilmesi öngörülen küresel iş birlikleri de önem arz ediyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 85'İ G20'DE

  • Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun da 3'te ikisini oluşturuyor. Dönem başkanlığını yürüten Japonya, büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırlarken, G20'nin 2019'daki ajandasına "kaynak verimliliği" ve "deniz plastik çöpleri" başlıkları da dahil edildi.

Türkiye, G20 bünyesindeki tartışmalara en başından beri aktif biçimde katılırken, zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak.

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Zirvede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele de masaya yatırılacak.

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