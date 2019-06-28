G20 Liderler Zirvesi başlıyor

Japonya'nın Osaka kentinde bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

Japon yetkililerin, 2 gün sürecek sürecek G20 Liderler Zirvesi'nin başarılı geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor. Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılımı beklenirken, liderleri korumak için 32 bin polis görev alacak.

ABD'YE KARŞI PROTESTO BEKLENİYOR

G20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Yine zirvede, insan hakları savunucuları, çevreciler ve savaş karşıtı grupların protesto gösterilerinde bulunması beklenirken, gösterilere, ABD ordu birliklerinin Okinawa'dan gönderilmesini isteyen Japon milliyetçilerin de katılımı öngörülüyor. Ayrıca G20'de Türkiye'nin Japonya başta olmak üzere özellikle Asya'daki diğer katılımcı ülkelerle geliştirilmesi öngörülen küresel iş birlikleri de önem arz ediyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 85'İ G20'DE

Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, ticaretinin yüzde 75'ini ve nüfusunun da 3'te ikisini oluşturuyor. Dönem başkanlığını yürüten Japonya, büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırlarken, G20'nin 2019'daki ajandasına "kaynak verimliliği" ve "deniz plastik çöpleri" başlıkları da dahil edildi.

Türkiye, G20 bünyesindeki tartışmalara en başından beri aktif biçimde katılırken, zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak.

REKLAM

Zirvede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele de masaya yatırılacak.

DÜNYA Erdoğan: Japonya'nın 80 kadın üniversitesini inceleyerek Türkiye'de de bunun adımını atacağız