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Dünya Erdoğan Japonyanın 80 kadın üniversitesini inceleyerek Türkiyede de bunun adımını atacağız
ASYA

Erdoğan: Japonya'nın 80 kadın üniversitesini inceleyerek Türkiye'de de bunun adımını atacağız

Erdoğan: Japonya'nın 80 kadın üniversitesini inceleyerek Türkiye'de de bunun adımını atacağız

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora verildi. Erdoğan, Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemesi için Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi'ne görev vereceğini belirterek, "Ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı,"Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da- G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Ülkemde de bu adımı atacağız

Japonya'daki üniversitelere değinen Cumhurbaşkanı, "Japonya’da 800 üniversite var. Ve bu 800 üniversitenin yüzde 10’u yüzde yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu tabi gerçekten bizler için gerçekten çok ama çok anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. Tabi olması halinde neler olur o da ayrı bir soru işareti. Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Japonya'nın en özgün üniversitelerinden Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin şahsıma fahri doktora unvanı takdim etmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle yakın ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Üniversite yönetimini, rektörü, senatosu hepsini ayrı ayrı kutluyorum tebrik ediyorum. G20 Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiğim Japonya ziyaretime böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı,"Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir" ifadelerine yer verdi.

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2002'de yeni bir kimlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz 2002'den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren üzüntü veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz" dedi.

Ertuğrul Fırkateyni faciası

129 yıl önce meydana gelen deniz faciasına değinen Cumhurbaşkanı, "532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul fırkateyni faciası Türkiye ve Japonya arasında dosthane ilişkilerin başlamasına netice olmuştur. 2019 senesini Japonya'da Türk kültür yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca Türkiye'nin zengin kültür mirasını Japonya'da tanıtacak pek çok faaliyet düzenliyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar

Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz güney komşusu Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşla, batısında düzensiz göçle doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Kriz kuşağının tam ortasında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumu ve hem de tarihi kültürel beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yer alan her türlü hadiseyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer aldık. Dört milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık. Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu" dedi.

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