Galataport'tan İstanbul çıkışlı gemi turları başlıyor

İstanbul'da Karaköy-Tophane hattındaki Galataport'un bitmesiyle birlikte yeniden cruise firmalarının gözde tatil rotası haline gelecek olan İstanbul, gemi turu ile seyahat yapmak isteyenler için de yeniden alternatif olmaya hazırlanıyor.

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding ortaklığındaki Galataport projesinin 2020 yılında tam kapasiteli hizmete girmesi planlanırken, bu yıl Ekim ayı ile beraber gemiler İstanbul'a tekrar gelmeye başlıyor.

Galataport adı ile açılacak olan eski Salıpazarı Liman Projesi tüm hızıyla sürerken kruvaziyerlerin 2019 Ekim ayı ile birlikte yeniden İstanbul'a gelmeye başlayacağını belirten Prontotour Cruise Departman Müdürü Bahadır Şaf, "Bildiğiniz üzere 2016 yılından 2019 Haziran ayına kadar gemiler İstanbul'a uğramıyordu ancak bu yıl Ramazan Bayramı'nda gelen ilk kruvaziyer ile İstanbul gemi firmalarının rotalarına yeniden eklenmiş oldu. Bununla birlikte liman projesi de tüm hızıyla ilerlemekte. Düzenli olarak 2019 Ekim ayından itibaren Vizesiz Yunan Adaları programı yapılmaya başlanacak ve 2020-21 sezonu ile birlikte İstanbul neredeyse tüm gemi firmalarının rotalarına eklenmiş olacak. Biz de herkesin sabırsızlıkla beklediği İstanbul çıkışlı Yunan Adaları programlarının satışlarını başlattık" dedi.

İstanbul çıkışlı Girit-Atina seferleri

Prontotour'un da satışına başladığı Vizesiz Yunan Adaları Turları, her şey dahil konsepti ile hizmet verecek olup Celestyal Crystal gemisi ile İstanbul'dan hareketle yapılacak; Çanakkale, Volos, Girit, Santorini, Mikanos, Atina (Pire)'ye uğrayarak turunu yine İstanbul'da tamamlayacak.

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