"GAP'ın başkenti"nde yağışlar arpa üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Sulamaya açılamayan bölgelerde daha çok arpanın üretildiği Şanlıurfa'da, geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl bol yağış alması dolayısıyla hasadına başladıkları üründen yüksek verim alarak bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler arpa hasadının ardından saplardan elde ettikleri samanı ise hayvanların kışın beslenmesi için değerlendiriyor.

"YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin bu yıl verimli bir dönem geçirdiğini belirterek, rekoltede ciddi bir artış beklediklerini söyledi.

Önemli bir kısmı hayvan beslenmesinde ve bir kısmı da sanayide kullanılan arpada hasadın Şanlıurfa'da başladığını anlatan Çullu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tarımsal üretim bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada arpa bulunuyor. Dekara ortalama verimi 220-330 kilogram olan arpa, Şanlıurfa'da 2 milyon dekarda üretiliyor. Son yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle arpa çiftçisi mağdur olmuştu ancak bu yıl fazla yağışlar nedeniyle yüksek verim bekleniyor. Türkiye'de arpa üretiminin çok önemli bir bölümü kuru şartlarda ve genelde kıraç alan denilen ve üretkenliği zayıf olan topraklarda yetiştiriliyor. Verimliliği tamamen doğal yağışlara bağlı olan arpa bitkisi, 2018-2019 üretim sezonunda şanslı yılını yaşıyor. Ortalama 220-300 kilogram olan arpa veriminin, bu yıl ortalamanın yaklaşık 2 katı olan yağışlardan dolayı artacağı tahmin edilmektedir."

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"YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Hasat yapan çiftçi Mehmet Sel ise kuru tarımla arpa üretimi gerçekleştirdikleri için yağmurun kendileri açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Ekim ayından itibaren etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçireceklerine inandığına ifade eden Sel, "Geçen yıl kötü bir hasat dönemi geçirdik. Allah'a şükür bul ise beklentimizin çok üstünde yağmur düştü. Bu sayede ekinlerimiz iyi gelişti. Şimdi de biçerdöverleri bekliyoruz. İnşallah yüksek verim bekliyoruz." diye konuştu.

"ÇİFTÇİLER ALTIN YIL YAŞAYACAK"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da geçen yıl bölge genelinde yaşanan kuraklığın arpa üreticisini de olumsuz etkilediğini hatırlatarak, bu yıl ise çiftçinin hasada mutlu bir şekilde başladığını aktardı.

Bölge genelinde yüksek rekolte beklendiğinin altını çizen Eyyüpoğlu, Şanlıurfa'nın hububat tarımı açısından önemini hatırlatarak, çiftçilerin adeta "altın yılı" yaşayacağını, bunun da kent ve ülke ekonomisini canlandıracağını belirtti.

"Bu yıl Şanlıurfa'da arpada rekor verim bekliyoruz." diyen Ahmet Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle kuru tarım alanlarında arpa için çok güzel yağış alınması çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl arpa ekim alanımız geçen yıllara oranlara tahmini yüzde 10 daraldı diyebiliriz. Buna karşılık verim oranının ise bu açığı kapattığını tahmin ediyoruz. Oldukça kaliteli arpa hasadı yapacağız inşallah. Ayrıca bu yıl arpa fiyatları da iyi bakanlığın açıkladığı fiyat 1,10 lira. Serbest piyasada da buna yakın rakamlar var. Çiftçiler olarak fiyatın iyi olduğunu düşüncesindeyiz."

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"BEREKETLİ BİR SEZON ÖNGÖRÜYORUZ"

Zahireciler Borsası esnafı Murat Ayneli ise hasadın başlamasıyla, arpa alımına başladıklarını ve yağışlar sayesinde gelen ürünün de son derece kaliteli olduğunu ifade etti.

Borsada arpanın 1,30 liradan işlem gördüğünü dile getiren Ayneli, "Şanlıurfa arpanın merkezi, artık ürünün hasadı yoğun bir şekilde başladı. Yıl boyunca etkili olan yağışlar sayesinde hem verim hem kalite iyi görünüyor. Fiyatlar da son derece iyi seyrediyor. Bu anlamda arpa üreticisinin bereketli bir sezon geçireceğini ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nden mezun olan Bayar, eğitimi süresince tambur ve bağlama yapımı üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç'in atölyesinde dersler de alan Bayar, okuldan mezun olduktan sonra Karşıyaka'da kendine bir atölye açtı ve Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Aynı zamanda güzel sesiyle de görenleri etkileyen Bayar, bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini üretmeye başladı. Geri dönüştürdüğü malzemeler ile müzik aletleri yapan Bayar, tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üretiyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından da desteklenen Bayar, yakında belediye bünyesinde bir atölye açarak farklı nesneleri enstrümana dönüştürme konusunda kursiyerlere yol gösterecek. Projenin sadece Karşıyaka'da değil Türkiye'nin her yerinde uygulanabileceğini söyleyen Bayar, Sürekli olarak tüketiyoruz. Yağı kullanıyoruz, tenekesini çöpe atıyoruz ama bu tenekeyi bir enstrümana çevirmek bir dönüşümü sağlıyor. Sürekli tüketmek yerine üretmeye başlamış oluyoruz dedi. ‘MARANGOZ MU OLACAKSIN?’: 5 yıllık bir emeğin sonucunda okulu bitirdiğini ve usta olduğunu belirten Bayar, Çok zor bir sınav aşaması vardı. Okuduğum dönem boyunca tambur ve bağlama imalatıyla ilgilendim. Daha sonra Ejder Güleç'in atölyesine giderek kanun imalatını ustasından öğrendim. Mezun olduktan sonra kendi atölyemi açtım. Şu anda bu işi yapan tek kadınım. İmalat erkek mesleği deniliyor. Ben sınava girdiğimde de 'Marangoz mu olacaksın' demişlerdi. Bir kadının böyle bir şey yapması diğer insanlara şaşırtıcı geliyor. Kanun zor bir çalgı aleti ama zor olsa da mesleğimi devam ettiriyorum... Hep müzisyen olmak isterdim ama atölyeye girdikten sonra benim için her şey değişti. İyi ki bu mesleği seçmişim. Her gün atölyeye koşarak geliyorum. Keyifle, zevkle mesleğimi yapıyorum. Asla hayallerimden vazgeçmedim. Konservatuvar okuyacağım dedim ve pes etmedim. Bunun azmin zaferi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olarak bir yerlerde adım geçiyor. Bu benim için büyük bir şeref. Bence asla hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmemeli. Ben pes etmedim, şuanda emeğimin karşılığını alıyorum diye konuştu. 'BİR KANUNU HAZIRLAMAK İKİ BUÇUK AY SÜRÜYOR': Kanun yapımının icracının isteğine göre değiştiğini belirten Bayar, Ham ağaç kullanmaya çalışıyoruz. Arka kapağa ıhlamur ağacı, üst kapağında çınar ve ladin kullanıyoruz. Bazı kişiler sedef veya oyma istiyor, buna göre şekillendiriyoruz. Bir kanunu hazırlamak 2.5 ayımı alıyor. Ağırlıkla makine kullanmamaya çalışıyorum... El zımparası ve fırçayla cila atıyorum. Kanunun mandal tahtasının altını oyma aşaması gerçekten güç istiyor. Kanunların fiyatları ise 7 bin - 7 bin 500 TL aralığında değişiyor. İcracının isteğine göre fiyat artabiliyor diye konuştu. Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (33), İzmir'deki atölyesinde kanunun yanı sıra geri dönüştürdüğü malzemeler ile de çalgı aletleri üretiyor. Tavladan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üreten Bayar, ayrıca çalgı aletlerinin minyatürlerini de yapıyor.

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