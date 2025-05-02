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Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü: Müşteriler erişim sağlayamıyor

Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü: Müşteriler erişim sağlayamıyor

17:242/05/2025, Cuma
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Garanti Bankası'nın mobil uygulamasına erişilemiyor.
Garanti Bankası'nın mobil uygulamasına erişilemiyor.

Garanti BBVA'nın mobil bankacılık uygulamasına erişmeye çalışan birçok kullanıcı, bağlantı sorunları yaşadıklarını ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını dile getiriyor.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA'nın mobil uygulaması, bugün öğleden sonra yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi.


Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini bildiriyor.


Yaşanan sorun, kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.


Erişim sağlanamıyor


Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlara ve paylaşımlara göre, birçok Garanti BBVA müşterisi, mobil uygulamaya bağlanamıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden bankacılık işlemlerini tamamlayamadıklarını ifade ediyor.


Mobil uygulamaya girmeye çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." şeklinde bir hata mesajıyla karşılaştıklarını belirtiyor.


Bankadan açıklama


Erişim sorununun kesin nedeni henüz bilinmiyor. Garanti BBVA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sorunun en kısa sürede çözüleceği bilgisi paylaşıldı.


Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik sürüyor.




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