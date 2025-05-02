Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA'nın mobil uygulaması, bugün öğleden sonra yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi.





Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini bildiriyor.





Yaşanan sorun, kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.





Erişim sağlanamıyor





Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlara ve paylaşımlara göre, birçok Garanti BBVA müşterisi, mobil uygulamaya bağlanamıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden bankacılık işlemlerini tamamlayamadıklarını ifade ediyor.





Mobil uygulamaya girmeye çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." şeklinde bir hata mesajıyla karşılaştıklarını belirtiyor.





Bankadan açıklama





Erişim sorununun kesin nedeni henüz bilinmiyor. Garanti BBVA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sorunun en kısa sürede çözüleceği bilgisi paylaşıldı.





Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik sürüyor.











