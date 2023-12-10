Gardaş diyarına enerji çıkarması

Türkiye, 2024 yılında hem İstanbul Finans Merkezi’nde doğal gaz, elektrik ve madenlerin ticaretini öngören bir sistem kurmayı hem de Trakya’da doğal gaz merkezi kurmayı hedefliyor. Bu süreçteki en önemli iş birliği ortağı durumundaki Azerbaycan’a 20-21 Aralık’ta önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ziyaretinin temel gündem maddesini enerji ticareti oluşturacak. Azerbaycan enerji devi SOCAR’ın yeni yatırımları ve Türkiye’den başlayarak İtalya’ya kadar uzanan TANAP'ın kapasitesinin artırılması konuları masada olacak.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ARTIRILACAK

Bolat’ın temasları çerçevesinde mevcutta Türkiye’de 20 milyar dolar yatırımı bulunan SOCAR'ın yeni yatırımlarını ve Nahçıvan üzerinden planlanan ticaretin gelişmesini de görüşeceği ifade edildi. Ayrıca Bolat’ın Türkiye’den başlayarak İtalya’ya kadar uzanan TANAP'ın kapasitesinin artırılması konularında da görüşmeler yapacağı öngörülüyor. İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde doğal gaz, elektrik ve madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezinin kurulması planlanırken, İFM’de Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden ticarete konu edilmesi de planlanıyor. Ayrıca Türkiye, Trakya bölgesine kurulması planlanan doğal gaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olmaya hazırlanırken, 2024’te kurulacak merkezin en önemli partner ülkeleri Rusya ve Azerbaycan olacak. Bolat’ın görüşmelerinde Azeri gazının Avrupa pazarına daha fazla satılmasının da konuşulacağı kaydedildi.

ABD'den Türkiye'ye ticari temas telefonu

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı. Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.







