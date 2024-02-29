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Ekonomi

Gaziantep’te 200 kişilik barınma ihtiyacını karşıladı

Babacan Holding, tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depreminin açtığı yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Gaziantep'te, depremin hemen ardından bir yaşam merkezi tasarlayan şirket, 200 kişinin barınma ihtiyacını karşıladı. Yerleşimin 1 yıl önce başladığı projede, daire formunda tasarlanan yapılar afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

07:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:00 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gaziantep’ten başlayıp, depremden etkilenen diğer illere de barınma ihtiyacı kapsamında destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde seferber olduk. İlk andan itibaren depremden etkilenen şehrimize yardıma koştuk ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Ardından konteynır yerleştirmek yerine, acil bir şekilde barınma yapılarımızı inşa ederek depremzedelerin kullanımına açtık. O dönem ortaya koyduğumuz bu prototip modeli Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un önerisiyle, İNDER ve GYODER gibi paydaş kurumlarla da paylaştık. Plan ve projelerimizi kendilerine ilettik. Burada bir numaralı motivasyonumuz oradaki insanlarımızın hayatına dokunmak, yaraları bir nebze olsun sarmaktı. Bağış yapıp çekilelim, kendi vicdanımızı rahatlatalım istemedik. Mühendislerimizle, patronumuzla bilfiil sahada olduk, kurulan 10 binlerce barınma birimine ilham olduk” diye konuştu.


Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babacan Holding olarak, 2002’den bu yana kuruluş amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere yenilikler getirmek, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verecek faaliyetlerde bulunmaktı. Bu yaklaşımımızı, 6 Şubat depremiyle büyük hasar gören şehrimiz Gaziantep’te sürdürüyoruz.”

#Babacan Holding
#Gaziantep
#Deprem
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