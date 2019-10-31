Geleceğin sektörü nesnelerin interneti

Dijital dönüşüm bambaşka bir değişimi anlatıyor. Nesnelerin interneti, büyük veri, sosyal medya, sanallaştırma, bulut bilişim, 3D yazıcılar gibi teknolojiler şirketlerin iş yapma biçimlerini devrimsel olarak değiştiriyor. Bu amaçla düzenlenen Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde dün başladı. Gelecek sene 250 milyar dolara çıkacak nesnelerin interneti pazarı ise kongreye damga vurdu. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, zirvenin sektör için önemine işaret ederek, Smart Future World Expo'nun akıllı teknolojilere ilişkin teorik yaklaşım verdiğini, diğer yandan, bu düşüncelerin teknolojiye bürünmüş sonuçlarının sergilendiğini söyledi.

Şekip Avdagiç

KOBİ’YE KADAR İNDİRİLMELİ

Türkiye'nin çok önemli bir zihinsel eşikten geçtiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Tarihin sıçrama anları, böylesi vasatlarda olur. Biz de dijital devrimi, KOBİ'lere kadar indirmeyi başardığımız zaman sıçrama anını, bu tür organizasyonlarla daha kolay başaracağız. Dijitalleşmeyi, üretim, dağıtım, pazarlama gibi iş süreçlerimize yayamazsak, hiçbir şey başaramayız. Bunun için de dijitalleşmeyi, ülkemizde de ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerle bütünleştirmek zorundayız." Avdagiç, bunun başarılamaması halinde, KOBİ'lerin ekonomiye katkısının giderek düşmesi, bunun da Türkiye ekonomisinin küçülmesi anlamına geleceğini aktardı. Çağın şartlarına en hızlı uyum sağlayıp dönüşmesi gerekenlerin KOBİ'ler olduğunu belirten Avdagiç, dijitalleşme ile KOBİ'lerin verimliliğinin ve karlılığının artacağını söyledi. Avdagiç, "Teknolojiye sahip çıkan, onu geliştiren üretimin efendisi olur" değerlendirmesinde bulundu.

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YURTİÇİ ÜRETİME DESTEK

Fatih Dönmez

Etkinliğin açılışına video konferans ile bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, yoğun programından dolayı katılamadığını, fakat zirvenin sektör adına çok önemli içeriklere ev sahipliği yapacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Enerji teknolojilerinde yerli üretimi desteklemek için şartnamelere muhakkak belli oranlarda yurt içi üretim maddesini ekliyoruz. Enerji teknolojilerinde yerli üretim şartı arayarak, üretimi desteklemek, KOBİ'lerimize yeni Ar-Ge ve üretim alanları açmak, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek istiyoruz" dedi. Dönmez, insanlığın var olduğu günden bu yana inovasyonun, hayatta kalmak ve yaşam kalitesini artırmak adına insanoğlunun en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

AR-GE'YE 8 MİLYAR CİRO 69 BİN MÜHENDİS

Steven Young

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young ise, "Nesnelerin internetinin, gelecek seneki dünya pazarı 250 milyar dolar olacak ve 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbirine bağlanacak. Nesnelerin interneti geleceğin sektörü diyebiliriz" dedi. Bosch olarak gelecek 100 yılın hazırlığı içerisinde olduklarının altını çizen Young, şöyle devam etti: "Artık müşterilerinize iş ortaklarınıza çözüm üretmek zorundayız. Bu yüzden önümüzdeki 100 yılın yolculuğunu oluşturacak zeminin, dünyada önde gelen bir nesnelerin interneti firması olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Her sene şirket olarak globalde ciromuzun yüzde 10'unu Ar-Ge'ye yatırıyoruz. Her sene 8 milyar avroyu Ar-Ge'ye yatıyoruz. Bosch'un Ar-Ge'sinde 69 bin mühendis çalışıyor."

EKONOMİ BES birikimi 115 milyarı aştı