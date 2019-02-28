Ekonomi Genç istihdam artacak
İŞ DÜNYASI

Genç istihdam artacak! 2,5 milyon istihdam

Genç istihdam artacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘İŞKUR Kampüste’ programını çok önemsediklerini belirterek, “2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimiz 2,5 milyon istihdam sözü verdi. Özellikle genç istihdamı arttıracağız” dedi.

Haber Merkezi IHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açılış, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, buradan Ordu Valiliğine geçti. Şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, koordinasyon toplantısına geçmeden önce basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

"ORDU DOĞDUĞUM ŞEHİR"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un kızı olan ve babasının kaymakamlık yaptığı dönemde 1979 yılında Ordu’nun Ulubey ilçesinde doğan Bakan Selçuk, doğduğu memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ordu’nun fındık üretimi, ticareti, ekonomideki başarısı, mavi ve yeşili buluşturan doğal güzellikleri ile her zaman övünç kaynağı olan bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Tabii Ordumuzun benim doğduğum şehir olması hasebiyle de benim için ayrı bir yeri var. Ordu özellikle ekonomik canlılığı, kültürü, girişimci ruhuyla da bizim için örnek şehirlerimizden birisi. Bunun haricinde de doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, dereleri, yaylaları ile dünyanın da en güzel köşelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu güzel şehrimiz Türkiye’nin gurur kaynaklarından birisi. İstihdamda, ihracatta oluşturduğu dinamizmle bölgemizdeki rol modellerden birisi olacak inşallah ve şehrimizin var olan potansiyelini daha ileri noktalara götürmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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2,5 MİLYON İSTİHDAM SÖZÜ

İstihdama büyük önem verdiklerini, özellikle genç istihdamı artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Selçuk, bu amaçla hazırladıkları ‘İŞKUR Kampüste’ programına ayrı bir önem verdiklerine dikkat çekti. Bakan Selçuk, “Uygulamaya koyduğumuz ‘İŞKUR Kampüste’ projesinde gençler ile buluşuruz, istihdam özellikle genç istihdamı arttırmak anlamında ve 81 ilimizdeki üniversitelerde bu İŞKUR Kampüste programını tanıtacağız. ‘İŞKUR Kampüste’ programımızı çok önemsiyoruz. Ordu için de, Ordu Üniversitesi için de büyük faydalar oluşturacağına inanıyoruz. Diğer bir konu da 2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimiz 2,5 milyon istihdamı artırma sözü verdi ve biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam seferberliğini ilan ettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği elektrik desteği de yarından itibaren, 1 Mart’tan itibaren de yürürlüğe girmiş oldu. Elektrik desteği ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak ve destek ödemelerinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bugün istihdam teşvik paketlerimizden, ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik desteğine kadar Ordulu hemşehrilerimize birçok müjde ile geldik” şeklinde konuştu.

Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tarafından basımı tamamlanan “Ordulu Şehitlerimiz” ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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