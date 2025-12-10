Gençlere erken tasarruf güvencesi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin artık çocuklarının geleceğine yalnızca sevgiyle değil, bilinçli bir finansal adımla da dokunmak istediğini belirtti. Erken yaşta başlatılan BES birikimleri, çocukların yarınlarına güvenle uzanan bir köprü kurduğunu vurgulayan Sincek, şöyle devam etti: "Onların eğitimine, hayallerine ve gelecekte atacakları adımlara sağlam bir temel oluşturuyor. Birikimin yaşı yok, tasarruflarımız gençleşiyor. Çocuklar BES ile büyüyor. Biz de Katılım Emeklilik olarak, ailelerin duyarlı yaklaşımını destekleyen planlarımıza ve çözümlerimizle çocukların yarınlarına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." Sincek, fonlarının performansı, portföylerinin varlık dağılımındaki doğru pozisyonlamayı, piyasa hareketlerini etkin bir şekilde takip eden yönetim yaklaşımları ve yatırımcılarının katılım ilkelerine duyduğu güveni net biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.