Ekonomi General Motors 2035e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek
OTOMOTİV

General Motors 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

  • GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli otomobil modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.

Toyota satışlarda Alman Volkswagen'i geçti
EKONOMİ
Toyota satışlarda Alman Volkswagen'i geçti
Abone Ol Google News
ABDde kimyasal sızıntı

ABD'de kimyasal sızıntı

​Ölü ve yaralılar var.
Peş peşe zarar açıkladılar

Peş peşe zarar açıkladılar

​ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu.
Muhalefetin hazmedemediği haber

Muhalefetin hazmedemediği haber

Aşı sevkiyatı tam gaz devam ediyor.
Garantörler mutabık

Garantörler mutabık

​Dışişleri Bakanlığından Astana açıklaması.
Telegram'dan önemli çözüm

Telegram'dan önemli çözüm

​WhatsApp sohbetlerini Telegram'a aktarma özelliği geldi.

Haklarımızı korumakta kararlıyız

Haklarımızı korumakta kararlıyız

​Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi.
Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Hırsıza esnaf dayağı

Hırsıza esnaf dayağı

​Beyazıt'ta ayakkabı çaldı ortalık birbirine girdi.

Nijerya açıklarında Türk denizcilere saldıran korsanlar gemi şirketini aradı.

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

"​Yerli aşı virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak".

​TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.