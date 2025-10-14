Getir 10 yaşında

Gündelik alışkanlıkları dönüştüren şirket, yapay zekâ desteğiyle alışverişte zaman kazandıracak bir dizi yeni özellikle sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 40 milyondan fazla kişinin üye olduğu uygulama; Türkiye’nin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olarak, marketten yemek alışverişine, mobilite ve finansal hizmetlere kadar kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden karşılamasını sağlıyor. Getir, bu geniş ekosistemi, yapay zekâ destekli operasyon altyapısıyla her kullanıcı için kişiselleştiriyor.