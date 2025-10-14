Yeni Şafak
Getir 10 yaşında

Getir 10 yaşında

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Batuhan Gültakan
Batuhan Gültakan

Şehir yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle öne çıkan Getir, dünyada öncülüğünü yaptığı hızlı teslimatta 10 yılını geride bıraktı.

Gündelik alışkanlıkları dönüştüren şirket, yapay zekâ desteğiyle alışverişte zaman kazandıracak bir dizi yeni özellikle sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 40 milyondan fazla kişinin üye olduğu uygulama; Türkiye’nin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olarak, marketten yemek alışverişine, mobilite ve finansal hizmetlere kadar kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden karşılamasını sağlıyor. Getir, bu geniş ekosistemi, yapay zekâ destekli operasyon altyapısıyla her kullanıcı için kişiselleştiriyor.

ALIŞVERİŞİ KOLAYLAŞTIRDI

Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “İlk yola çıktığımızda hizmetimizi deneyen herkesi şaşkınlık içinde bırakan kolaylığı şimdi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Kurucusu olduğumuz model kent hayatının konfor standardı oldu. Tüketici davranışlarını kökten değiştirdik. 10’uncu yaşımızı kutlarken, operasyonumuzu sürekli kendini yenileyen bir teknoloji omurgasına dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. İlk yola çıktığımızda hizmetimizi deneyen herkesi şaşkınlık içinde bırakan kolaylığı şimdi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Yapay zekâ temelli yeni özelliklerle alışverişi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyoruz” dedi.



