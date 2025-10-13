HMS otel programı konaklama operasyonlarında ölçeklemeyi hızlandırıyor

2025, konaklama işletmeleri için bir yanda rekor seviyede talep fırsatı sunarken, diğer yanda bu talebi kârlılığa dönüştürme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Türkiye’nin yükselen turizm gelirleri, tesisleri operasyonel verimlilik için gelir yönetimi ve maliyet kontrolü yazılımlarını keşfetmeye yönlendiriyor. UN Tourism'in küresel verileriyle de desteklenen bu büyüme, iç pazardaki seyahat harcamalarının artışıyla birlikte oda ve segment yönetimini her zamankinden daha önemli kılıyor. HMS Otel Programı Kurucu & CEO'su Nurettin Sezer, bu yeni denklemin çözümünün "otomasyon ve akıllı fiyatlandırma" teknolojilerinden geçtiğini belirtiyor.
Rakamlar bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor: TÜİK’in açıkladığı 2025 ikinci çeyrek turizm geliri, %8,4'lük artışla 16,3 milyar dolara ulaştı. BloombergHT’nin yıllık projeksiyonu ise gelirin 62,9 milyar dolara dayandığını gösteriyor. Küresel cephede de UN Tourism, 2025'in ilk yarısında uluslararası turist sayısının 690 milyona ulaştığını (%5 artış) teyit ediyor. Bu yoğun talep, tesislerin dinamik fiyatlama ve dağıtım kanalı stratejilerini hatasız ve senkronize bir şekilde yürütme baskısını artırıyor.
Bu zorluk ve fırsat dengesi hakkında Nurettin Sezer şu yorumu yapıyor: “Talepteki bu hareketlilik, fiyat ve müsaitlik bilgilerinin anlık olarak senkronize edilmesini kritik hale getiriyor. Bulut tabanlı mimari ve entegre kanal yöneticisi gibi teknolojiler, tek bir merkezi doğrudan veri akışı sağlayarak hem operasyonel hataları önlüyor hem de oda başına geliri artırıyor. 2025’te kârlılığı kalıcı hale getirecek üçlü; otomasyon, anlık raporlama ve veriye dayalı fiyatlandırmadır.”
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi verileri, konaklama endüstrisindeki büyümenin boyutunu gözler önüne seriyor. UN Tourism tarafından açıklanan %5'lik küresel talep artışı, artık destinasyonlar arasındaki rekabetin veri ve hız ekseninde şekilleneceğini kanıtlıyor. Türkiye'nin ilk yarıda yakaladığı gelir artışı trendi, tesislerin oda karması ve kanal karması planlamasını birlikte ele almasını zorunlu kılıyor.
Sezer, bu stratejik ihtiyacın operasyonel karşılığını şöyle açıklıyor: “Enerji ve iş gücü gibi artan genel giderler, süreç otomasyonunun ne kadar hızlı bir yatırım geri dönüşü sağladığını gösteriyor. Otomatik fiyat kuralları belirlemek ve çoklu OTA bağlantısını anlık olarak yönetebilmek, doluluk ve ADR üzerinde doğrudan pozitif bir etki yaratıyor. HMS Otel Programı'nda biz, PMS ve Kanal Yöneticisi gibi ana bileşenleri kimlik bildirimi, misafir deneyimi ve raporlama gibi modüllerle bütünleşik sunarak otellere ‘uçtan uca’ bir yönetim platformu sağlıyoruz.”
Küresel turizmdeki %5'lik büyüme, dijital kanalların kaynak pazarlardaki ağırlığını artırıyor ve bu da fiyatlandırmada mutlak bir çeviklik gerektiriyor. Tesislerin promosyon, iptal politikası ve minimum konaklama gibi kurallarını merkezi bir sistemden yönetmesi, çifte rezervasyon riskini ortadan kaldırırken, aynı zamanda personel eğitim maliyetlerini ve süresini düşürüyor. Gelir yönetiminde ise segment, kanal ve pazar performansını anlık gösteren paneller, bir "erken uyarı sistemi" gibi çalışarak fiyat optimizasyonu için gereken reaksiyon süresini kısaltıyor. Bu çeviklik, yurt içi pazarın canlılığıyla birleştiğinde hem oda başı geliri (RevPAR) hem de envanterin satış hızını yukarı çekiyor.
HMS Otel Programı, Türkiye'nin konaklama teknolojileri pazarında bulut tabanlı PMS ve entegre Kanal Yöneticisi çözümleriyle otellerin dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Çok dilli ve mobil uyumlu arayüzü, yasal uyumluluk modülleri, geniş entegrasyon kapasitesi ve gerçek zamanlı raporlama araçları, markanın tesislerde ölçülebilir ve verimli operasyonlar kurmasını sağlıyor. Nurettin Sezer, gelecek hedeflerini şu sözlerle özetliyor: “HMS Otel Programı olarak temel PMS ve kanal yöneticisi ürünlerimizi kimlik & pasaport tarama, HMS site, HMS widget, HotspotMaster ve QuestMetric gibi yenilikçi modüllerle zenginleştiriyoruz. 2025'te odak noktamız, API ve entegrasyon ortaklıklarımızı genişletmek, gelir yönetimi ve rekabet analizi alanında ise yapay zekâ destekli yeteneklerimizi daha da ileri taşımaktır. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi sürdürürken, bölgesel pazarlarda da en çok tercih edilen marka olmaktır.”