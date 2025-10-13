HMS otel programı konaklama operasyonlarında ölçeklemeyi hızlandırıyor

Rakamlar bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor: TÜİK’in açıkladığı 2025 ikinci çeyrek turizm geliri, %8,4'lük artışla 16,3 milyar dolara ulaştı. BloombergHT’nin yıllık projeksiyonu ise gelirin 62,9 milyar dolara dayandığını gösteriyor. Küresel cephede de UN Tourism, 2025'in ilk yarısında uluslararası turist sayısının 690 milyona ulaştığını (%5 artış) teyit ediyor. Bu yoğun talep, tesislerin dinamik fiyatlama ve dağıtım kanalı stratejilerini hatasız ve senkronize bir şekilde yürütme baskısını artırıyor.

Bu zorluk ve fırsat dengesi hakkında Nurettin Sezer şu yorumu yapıyor: “Talepteki bu hareketlilik, fiyat ve müsaitlik bilgilerinin anlık olarak senkronize edilmesini kritik hale getiriyor. Bulut tabanlı mimari ve entegre kanal yöneticisi gibi teknolojiler, tek bir merkezi doğrudan veri akışı sağlayarak hem operasyonel hataları önlüyor hem de oda başına geliri artırıyor. 2025’te kârlılığı kalıcı hale getirecek üçlü; otomasyon, anlık raporlama ve veriye dayalı fiyatlandırmadır.”

‘Güçlü Talep, Dijitalleşmeyi Hızlandıran Bir Katalizör’

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi verileri, konaklama endüstrisindeki büyümenin boyutunu gözler önüne seriyor. UN Tourism tarafından açıklanan %5'lik küresel talep artışı, artık destinasyonlar arasındaki rekabetin veri ve hız ekseninde şekilleneceğini kanıtlıyor. Türkiye'nin ilk yarıda yakaladığı gelir artışı trendi, tesislerin oda karması ve kanal karması planlamasını birlikte ele almasını zorunlu kılıyor.

Sezer, bu stratejik ihtiyacın operasyonel karşılığını şöyle açıklıyor: “Enerji ve iş gücü gibi artan genel giderler, süreç otomasyonunun ne kadar hızlı bir yatırım geri dönüşü sağladığını gösteriyor. Otomatik fiyat kuralları belirlemek ve çoklu OTA bağlantısını anlık olarak yönetebilmek, doluluk ve ADR üzerinde doğrudan pozitif bir etki yaratıyor. HMS Otel Programı'nda biz, PMS ve Kanal Yöneticisi gibi ana bileşenleri kimlik bildirimi, misafir deneyimi ve raporlama gibi modüllerle bütünleşik sunarak otellere ‘uçtan uca’ bir yönetim platformu sağlıyoruz.”

İkinci Çeyrekten Çıkarılan Stratejik Ders: Kanal Karması Optimizasyonu

Küresel turizmdeki %5'lik büyüme, dijital kanalların kaynak pazarlardaki ağırlığını artırıyor ve bu da fiyatlandırmada mutlak bir çeviklik gerektiriyor. Tesislerin promosyon, iptal politikası ve minimum konaklama gibi kurallarını merkezi bir sistemden yönetmesi, çifte rezervasyon riskini ortadan kaldırırken, aynı zamanda personel eğitim maliyetlerini ve süresini düşürüyor. Gelir yönetiminde ise segment, kanal ve pazar performansını anlık gösteren paneller, bir "erken uyarı sistemi" gibi çalışarak fiyat optimizasyonu için gereken reaksiyon süresini kısaltıyor. Bu çeviklik, yurt içi pazarın canlılığıyla birleştiğinde hem oda başı geliri (RevPAR) hem de envanterin satış hızını yukarı çekiyor.

‘Otel Teknolojilerindeki Konumumuzu Daha da Güçlendireceğiz’